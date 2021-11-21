الملكة إليزابيث تهدد BBC بسبب فيلمها عن النزاع بين وليام وهاري

لندن (صدى):
هددت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، بمقاطعة شبكة "بي بي سي" التلفزيونية العملاقة؛ بسبب استعداها لعرض فيلم وثائقي عن وجود حرب إعلامية شرسة بين أفراد من العائلة الملكية.
ورفضت المؤسسة السماح للقصر الملكي بمشاهدة الفيلم "الأمراء والصحافة" قبل بثه فهدد القصر بفض التعاون في المشاريع المستقبلية ما لم يُمنح حق التعليق على الفيلم.
وأنضم أكبر 3 أفراد من العائلة الملكية وهم "الملكة إليزابيث والأمير تشارلز والأمير ويليام"؛ لتقديم شكوى إلى المؤسسة الإعلامية وهددوا بمقاطعتها في حال تم عرض البرنامج.
يٌذكر أن فيلم " ”The Princes And The Pres" مكون من جزأين وسيتطرق إلى العلاقة بين وليام وشقيقه الأصغر الأمير هاري.
وسيتناول الفيلم الحديث عن قرار هاري وزوجته ميجان ماركل التخلي عن الحياة الملكية والرحيل للولايات المتحدة، إثر تقارير بريطانية تحدثت عن خلافات عميقة مع وليام وزوجته كيت ميدلتون.