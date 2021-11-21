رجل يستدرج طالبة للتحرش بها وانتهى الأمر بمأساة

القاهرة (صدى):
استدرج شاب "طالبة" إلى شقة سكنية بإحدى المحافظات المصرية وحاول التحرش بها إلا أنه عند صراخها للاستغاثة كتم أنفاسها وهو الأمر الذي أسفر عن وفاتها.
وعثرت الجهات الأمنية على جثة الطالبة ملقاة بمكان مقارب للمنزل وكشفت التحقيقات أن "الجاني" على صلة بأهل "الطالبة" حيث انتظر ذهابها إلى المدرسة واستدرجها إلى الشقة بزعم اعطائها المال والملابس.
حاول "الجاني" التحرش بالفتاة إلا أنها بدأت بالصراخ للاستغاثة فكتم أنفاسها فلاقت الفتاة مصرعها ثم قام بإلقاء جثتها وأحرق حقيبتها في إحدى الأراضي الزراعية.
وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط "الجاني" الذي أعترف بارتكابه الجريمة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية لعرضه على "النيابة" واتخاذ اللازم بحقه.