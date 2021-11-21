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"دمر حياتي".. رجل يقاضي محمد رمضان بتهمة التشهير

منذ 3 ساعات
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"دمر حياتي".. رجل يقاضي محمد رمضان بتهمة التشهير

القاهرة (صدى):
تقدم رجل مصري ببلاغ رسمي ضد الفنان محمد رمضان ليقاضية بتهمة التشهير به بعد أن استخدم صورته في صور دعاية المسرحية الخاصة به.

وقال مقدم الببلاغ "أحمد عامر" أنه في عام 2015 عرض مجموعة من البضائع على تاجر لشرائها، وتبين أنها مسروقة وقضى العقوبة القانونية.

وتفاجئ "عامر" باستخدام "نمبر وان" لصورته التي تم التقاطها في القضية من أجل الدعاية لمسرحيته "أهلاً رمضان" دون وجه حق وهو الأمر الذي أساء لسمعته وسمعة أبنائه.

وتمسك "عامر" بحقه في القضية مشيرًا أن أبنائه الثلاثة أصبحوا في وضع حرج مع أصدقائهم الذين أصبحوا يتعاملون معه على أنه مسجل خطر.

 

قضية
محمد رمضان
مسرحية أهلاً رمضان
العقوبة القانونية
دعاية المسرحية

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10662
منذ ساعة
والله انت ماتستحي مسجون و صورة انشرت غي الصحف ليش ما تقاضيهم ولا علشان فلوس محمد رمضان

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ابوبدر
ليه ليه ليه. اقسم بالله ياللي اكلوا مالي هذا كثرهم واللي اضروني ياكثرهم واللي آذوني ياكثرهم وتحملت كثير من الشتم والضرب والاهانة من قريب...
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