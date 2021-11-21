"دمر حياتي".. رجل يقاضي محمد رمضان بتهمة التشهير

القاهرة (صدى):
تقدم رجل مصري ببلاغ رسمي ضد الفنان محمد رمضان ليقاضية بتهمة التشهير به بعد أن استخدم صورته في صور دعاية المسرحية الخاصة به.
وقال مقدم الببلاغ "أحمد عامر" أنه في عام 2015 عرض مجموعة من البضائع على تاجر لشرائها، وتبين أنها مسروقة وقضى العقوبة القانونية.
وتفاجئ "عامر" باستخدام "نمبر وان" لصورته التي تم التقاطها في القضية من أجل الدعاية لمسرحيته "أهلاً رمضان" دون وجه حق وهو الأمر الذي أساء لسمعته وسمعة أبنائه.
وتمسك "عامر" بحقه في القضية مشيرًا أن أبنائه الثلاثة أصبحوا في وضع حرج مع أصدقائهم الذين أصبحوا يتعاملون معه على أنه مسجل خطر.