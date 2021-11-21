نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مستشار أسري: لا ينبغي الحديث عن العلاقة الحميمية خلال الخطوبة

منذ ساعة
13118
1
مستشار أسري: لا ينبغي الحديث عن العلاقة الحميمية خلال الخطوبة

الرياض (صدى):
أكد الدكتور عبدالله السلمان المستشار الأسري، أنه لا يجوز الحديث عن العلاقة الحميمية أو الاستمتاع الجنسي خلال فترة الخطوبة بل يجب التركيز على محاوفة فهم الطرفين لبعضهما البعض.

وأوضح "السلمان" أنه يجب التركيز خلال فترة الخطوبة على فهم الطرفين لبعضهما بالموافقة أو الرفض والاستعداد لمرحلة الزواج، مشيرًا أن لكل مرحلة ما يلائمها من الموضوعات.

وكتب المستشار الأسري عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أثناء فترة الخطوبة بل وحتى مابعد عقد القرآن وقبل حصول الزواج لايسوغ الحديث عن العلاقة الحميمية والاستمتاع الجنسي".

وأضاف: " ينبغي أن يكون التركيز على محاولة فهم الطرف الآخر للموافقة أو الرفض في مرحلة الخطوبة، أو للاستعداد لمرحلة الزواج في مرحلة الملكة! .. فلكل مرحلة مايلائمها من الموضوعات".

 

الاتفاق
الزواج
العلاقة الحميمية
الخطوبة
مستشار أسري
عبدالله السلمان

التعليقات

fares
fares عدد التعليقات : 3122
منذ دقيقة
ياعم ايام الخطوبة ناس عملت كل حاجة وتم الحمل طبعا الا ما رحم الله

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

العالمي
اص لمسلي ونت الصادق ما يقدر يتخذ قرار اص والف اص
نجاة محمد
الغريب تبرير اخية عاوز ولد لان عندة 3 بنات للمعلومية الرجل هو السبب في الإنجاب ولد او بنت و المرأة هي الوعاء
نجاة محمد
الغريب تبرير اخية عاوز ولد لان عندة 3 بنات للمعلومية الرجل هو السبب في الإنجاب ولد او بنت و المرأة هي الوعاء
fares
ايش الهرجه يعني محجبه ولا لا ؟
fares
خلوها تنزل الميدان معاه الميدان يا حميدان

أخر الأخبار

حمدوك: الاتفاق سيعمل على تحصين التحول الديمقراطي في السودان
حمدوك: الاتفاق سيعمل على تحصين التحول الديمقراطي في السودان
منذ دقيقتين 1034
منح الرياض حق استضافة دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة 2025
منح الرياض حق استضافة دورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة 2025
منذ 8 دقائق 1046
صحف عالمية تتغني بـتألق "جوميز" قبل مواجهة بوهانج:"نجم كبير"
صحف عالمية تتغني بـتألق "جوميز" قبل مواجهة بوهانج:"نجم كبير"
منذ 19 دقيقة 1121
توجيه جديد من وزير الشؤون الإسلامية إلى خطباء الجوامع والمساجد
توجيه جديد من وزير الشؤون الإسلامية إلى خطباء الجوامع والمساجد
منذ 20 دقيقة 1370
إجراءات استيراد سيارة من الخارج
إجراءات استيراد سيارة من الخارج
منذ 30 دقيقة 1176
بالفيديو.. متحدث الصحة يتوقع انتشارًا لـ "لأنفلونزا الموسمية" بالمملكة
بالفيديو.. متحدث الصحة يتوقع انتشارًا لـ "لأنفلونزا الموسمية" بالمملكة
منذ 42 دقيقة 1256
«الصحة»: تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 36 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 45 دقيقة 1165
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا
منذ 52 دقيقة 1207
تدمير 7 آليات حوثية ومقتل 40 عنصرا
تدمير 7 آليات حوثية ومقتل 40 عنصرا
منذ 55 دقيقة 1148
يعالج الأنيميا وينشط الذاكرة.. أبرز فوائد الفلفل الحار
يعالج الأنيميا وينشط الذاكرة.. أبرز فوائد الفلفل الحار
منذ ساعة 1282