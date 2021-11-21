مستشار أسري: لا ينبغي الحديث عن العلاقة الحميمية خلال الخطوبة

الرياض (صدى):
أكد الدكتور عبدالله السلمان المستشار الأسري، أنه لا يجوز الحديث عن العلاقة الحميمية أو الاستمتاع الجنسي خلال فترة الخطوبة بل يجب التركيز على محاوفة فهم الطرفين لبعضهما البعض.
وأوضح "السلمان" أنه يجب التركيز خلال فترة الخطوبة على فهم الطرفين لبعضهما بالموافقة أو الرفض والاستعداد لمرحلة الزواج، مشيرًا أن لكل مرحلة ما يلائمها من الموضوعات.
وكتب المستشار الأسري عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أثناء فترة الخطوبة بل وحتى مابعد عقد القرآن وقبل حصول الزواج لايسوغ الحديث عن العلاقة الحميمية والاستمتاع الجنسي".
وأضاف: " ينبغي أن يكون التركيز على محاولة فهم الطرف الآخر للموافقة أو الرفض في مرحلة الخطوبة، أو للاستعداد لمرحلة الزواج في مرحلة الملكة! .. فلكل مرحلة مايلائمها من الموضوعات".