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تنفيذ حكم القصاص على مواطن قتل آخر في أبها

منذ 46 دقيقة
13374
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تنفيذ حكم القصاص على مواطن قتل آخر في أبها

أبها (صدى):
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في مدينة أبها بمنطقة عسير، فيما يلي نصه :

قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ) الآية .

وقال تعالى ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ) .

أقدم خالد بن أحمد بن محمد المشعري - سعودي الجنسية - على قتل علي بن عامر بن محمد عسيري – سعودي الجنسية – وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني خالد بن أحمد بن محمد المشعري - سعودي الجنسية -، اليوم الأحد 16 / 4 / 1443 هـ بمدينة أبها بمنطقة عسير.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره, والله الهادي إلى سواء السبيل.

وزارة الداخلية
أبها
حكم القصاص

التعليقات

أبوسارا
أبوسارا عدد التعليقات : 2
منذ 19 دقيقة
الله يرحمهم
أبوسارا
أبوسارا عدد التعليقات : 2
منذ 18 دقيقة
الله يرحمهم

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أحدث التعليقات

السيف
الحمدالله على نعمة العقل بس ان شاء الله فرج الله قريب جداً جداً
القادسبه
ماعليك. التحكيم. شغالين واللجان. شغالين لاتقلق. لاعبينهم بالاستراحات. عارفين النتيجه. محتفلين قبل المباره ..
واضح ***وصريح
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه، موقف لا تحسد عليه، والأدهى والأمر إنه حصل في الجو البارد،،
رااايق
انت اخر واحد يتكلم على تاليسكا لأنك من الأول وانت تهاجمه وكأنه ماكل حالك ** لذلك هذا الكلام ماهمنا *** وبعدين وين اللي قال...
واضح ***وصريح
الحمد لله على السلامة.

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