اختفاء طفلة بشكل مفاجئ يثير فزع الأهالي

القاهرة (صدى):
اختفت الطفلة "سجا أحمد" يوم الثلاثاء الماضي من أمام منزل أسرتها بإحدى المحافظات المصرية فجأة لتواصل الجهات الأمنية البحث عن "الطفلة" ولكن دون جدوى.
وتفصيلاً، أختفت الطفلة من أمام منزل أسرتها أثناء لهوها مع أصدقائها ولا يعرف أحد كيف أختفت خاصة وأن المكان خالي من كاميرات المراقبة ولم يراها أحد من الأهالي.
وأفاد أصدقاء "الطفلة" أنهم شاهدوا سائق عربة صغيرة تحمل قمامة هو من اختطفها ولم يؤكد أحد هذا الأمر بعد؛ فأرجح والدها أنه تم اختطافها بهدف الاتجار بها واستغلالها في أعمال التسول.
ويواصل رجال الأمن البحث عن الطفلة الصغيرة والتحقيق في الواقعة وتكثيف الجهود من أجل البحث عنها والتوصل إلى مختطفيها.