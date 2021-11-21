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موعد إيداع أول معاش في نظام الضمان الاجتماعي المطور

منذ 3 ساعات
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موعد إيداع أول معاش في نظام الضمان الاجتماعي المطور

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، موعد إيداع أول معاش في نظام الضمان الاجتماعي المطور

وذكرت الوزارة أنها ستبدأ دراسة الاستحقاق للمتقدمين الجدد، في برنامج الضمان الاجتماعي المطور فقط، في شهر ديسمبر من العام الجاري، على أن يتم إيداع أول معاش لهم في شهر يناير من العام المقبل.

وأشارت الوزارة، إلى أنه يمكن للمستحق تقديم اعتراض على قرار الاستحقاق خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بقرارها.

وأجرت وزارة الموارد البشرية، تحديثات وتعديلات على منصة الضمان الاجتماعي لكي تتوافق مع آلية نظام الضمان الاجتماعي المطور.

 

الضمان الاجتماعي
الموارد البشرية
معاش
وزارة الموارد البشرية

التعليقات

ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 220
منذ 52 دقيقة
المشكلة القائمة ألأن هي بأن الوزارة لم توضح بعد ماهو مصير المستحقين القدامى
هل سيتم الصرف لهم على النظام القديم ام سيتم الصرف لهم على النظام الجديد
هناك تساؤلات كثيرة لدى المستحقين القدامى لم يتم الرد عليها من قبل الوزارة ؟!!!

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أحدث التعليقات

العالمي
اص لمسلي ونت الصادق ما يقدر يتخذ قرار اص والف اص
نجاة محمد
الغريب تبرير اخية عاوز ولد لان عندة 3 بنات للمعلومية الرجل هو السبب في الإنجاب ولد او بنت و المرأة هي الوعاء
نجاة محمد
الغريب تبرير اخية عاوز ولد لان عندة 3 بنات للمعلومية الرجل هو السبب في الإنجاب ولد او بنت و المرأة هي الوعاء
fares
ايش الهرجه يعني محجبه ولا لا ؟
fares
خلوها تنزل الميدان معاه الميدان يا حميدان

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