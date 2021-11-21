الرياض (صدى):
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، موعد إيداع أول معاش في نظام الضمان الاجتماعي المطور
وذكرت الوزارة أنها ستبدأ دراسة الاستحقاق للمتقدمين الجدد، في برنامج الضمان الاجتماعي المطور فقط، في شهر ديسمبر من العام الجاري، على أن يتم إيداع أول معاش لهم في شهر يناير من العام المقبل.
وأشارت الوزارة، إلى أنه يمكن للمستحق تقديم اعتراض على قرار الاستحقاق خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بقرارها.
وأجرت وزارة الموارد البشرية، تحديثات وتعديلات على منصة الضمان الاجتماعي لكي تتوافق مع آلية نظام الضمان الاجتماعي المطور.