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رضوى الشربيني تفتح النار على بيغ رامي بعد زواجه الثاني

منذ 39 دقيقة
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رضوى الشربيني تفتح النار على بيغ رامي بعد زواجه الثاني

القاهرة (صدى):
فتحت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني النار على رامي السباعي الشهير بـ "بيغ رامي" الحائز على لقب مستر أولمبيا؛ بعد زواجه للمرة الثانية دون علم زوجته.

ونشرت "الشربيني" عبر حسابها على "تويتر" صورة لرامي وزوجته الجديدة وعلقت قائلة: "يعنى بدل ما يكافئها إنها استحملت ظروفه الصعبة لحد ما وصل راح أتجوز عليها".

وأثار "بيغ رامي" غضب النساء والمتابعين بعد زواجه للمرة الثانية دون علم زوجته الأولى التي رافقته في رحلة كفاحه وأنجب منها 3 فتيات.

ولم يدلى "بيغ رامي" حتى الآن بأي تصريح خاص بزواجه الثاني وكذلك "الزوجة الأولى" التي أكدت أنها لا علم له بزواجه وأنها تفاجأت بذلك من خلال مواقع التواصل فيما دافع عنه شقيقه مؤكدًا أن الزواج الثاني من حقه خاصة أنه أنجب 3 فتيات.

 

مستر أولمبيا
بيغ رامي
زواج بيغ رامي
رامي السباعي
رضوى الشربيني وبيغ رامي

التعليقات

واحد منصف
واحد منصف عدد التعليقات : 220
منذ 29 دقيقة
معذرة لم نسمع تعليق هذه الاعلامية عن فضائح ممثلات مع مخرج لكن نسمع اعتراضها على تعدد الزوجات

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أحدث التعليقات

نصراويه
ما شاء الله عليه لاعب محترم الله يوفقه وييسر له امره 🤲♥️
كان زمان
وش ذا الخبر .......... أخ يزور أخوة المريض .... أين الغرابه ...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
عبدالله
ليت غيتس يركز على مكافحة الثغرات بدل ما هو منصب نفسه المتحدث باسم كورونا😂😂😂
7UP
غرس العلم في مكاااااان حساااااااااااااااااااااااااااااس وصله للرحم ههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههههههه
بــلـــــيـــــهي بـــــــارك (راكـــــز الــــــرايـــــــة)
كل سنه والقفر من جفر لدحديره هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها

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