رضوى الشربيني تفتح النار على بيغ رامي بعد زواجه الثاني

القاهرة (صدى):
فتحت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني النار على رامي السباعي الشهير بـ "بيغ رامي" الحائز على لقب مستر أولمبيا؛ بعد زواجه للمرة الثانية دون علم زوجته.
ونشرت "الشربيني" عبر حسابها على "تويتر" صورة لرامي وزوجته الجديدة وعلقت قائلة: "يعنى بدل ما يكافئها إنها استحملت ظروفه الصعبة لحد ما وصل راح أتجوز عليها".
وأثار "بيغ رامي" غضب النساء والمتابعين بعد زواجه للمرة الثانية دون علم زوجته الأولى التي رافقته في رحلة كفاحه وأنجب منها 3 فتيات.
ولم يدلى "بيغ رامي" حتى الآن بأي تصريح خاص بزواجه الثاني وكذلك "الزوجة الأولى" التي أكدت أنها لا علم له بزواجه وأنها تفاجأت بذلك من خلال مواقع التواصل فيما دافع عنه شقيقه مؤكدًا أن الزواج الثاني من حقه خاصة أنه أنجب 3 فتيات.