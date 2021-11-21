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بطل جودو يعتزل نهائيًا بسبب لاعب إسرائيلي

منذ 48 دقيقة
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بطل جودو يعتزل نهائيًا بسبب لاعب إسرائيلي

وكالات (صدى):
قرر فتحي نورين بطل منتخب الجزائر للجودو، الاعتزال نهائيًا بعد قرار إيقافه عن اللعب لمدة 10 سنوات.

وجاء ذلك بعدما أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية عقوبة ضد ضد "نورين" ومدربه عمار بن يخلف؛ لإنسحابهم من مواجهة الإسرائيلي توهار بوتبول في أولمبياد "طوكيو 2022".

وتقتضي هذه العقوبة حرمان "نورين" ومدربه من جميع المنافسات الرسمية لمدة 10 سنوات على خلفية هذا الإنسحاب.

ومن جانبه، قال "نورين": "قررت الاعتزال بعد قرار إيقافي لمدة 10 سنوات والاتجاه للعمل في مجال التدريب .. لن أتوقف أبدا عن نصرة القضية الفلسطينية مهما حدث".

وحظي قرار "نورين" بدعمًا شعبيًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلان انسحابه من منافسات الجودو حتى لا يواجه المصارع الإسرائيلي توهار بوتبول.

 

القضية الفلسطينية
فتحي نورين
اعتزال الجودو
إيقاف عن اللعب
المصارع الإسرائيلي توهار بوتبول

التعليقات

واحد منصف
واحد منصف عدد التعليقات : 220
منذ 35 دقيقة
ما شاء الله الله يرعاه
الله يعوضه خيرا في الدنيا والاخرة

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أحدث التعليقات

نصراويه
ما شاء الله عليه لاعب محترم الله يوفقه وييسر له امره 🤲♥️
كان زمان
وش ذا الخبر .......... أخ يزور أخوة المريض .... أين الغرابه ...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
عبدالله
ليت غيتس يركز على مكافحة الثغرات بدل ما هو منصب نفسه المتحدث باسم كورونا😂😂😂
7UP
غرس العلم في مكاااااان حساااااااااااااااااااااااااااااس وصله للرحم ههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههههههه
بــلـــــيـــــهي بـــــــارك (راكـــــز الــــــرايـــــــة)
كل سنه والقفر من جفر لدحديره هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها

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