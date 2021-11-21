بطل جودو يعتزل نهائيًا بسبب لاعب إسرائيلي

وكالات (صدى):
قرر فتحي نورين بطل منتخب الجزائر للجودو، الاعتزال نهائيًا بعد قرار إيقافه عن اللعب لمدة 10 سنوات.
وجاء ذلك بعدما أصدرت اللجنة الأولمبية الدولية عقوبة ضد ضد "نورين" ومدربه عمار بن يخلف؛ لإنسحابهم من مواجهة الإسرائيلي توهار بوتبول في أولمبياد "طوكيو 2022".
وتقتضي هذه العقوبة حرمان "نورين" ومدربه من جميع المنافسات الرسمية لمدة 10 سنوات على خلفية هذا الإنسحاب.
ومن جانبه، قال "نورين": "قررت الاعتزال بعد قرار إيقافي لمدة 10 سنوات والاتجاه للعمل في مجال التدريب .. لن أتوقف أبدا عن نصرة القضية الفلسطينية مهما حدث".
وحظي قرار "نورين" بدعمًا شعبيًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلان انسحابه من منافسات الجودو حتى لا يواجه المصارع الإسرائيلي توهار بوتبول.