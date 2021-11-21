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بالصور.. تصميم "بدلة" من شعر شارب الرجال

منذ ساعة
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بالصور.. تصميم "بدلة" من شعر شارب الرجال

كانبرا (صدى):
تعاونت العلامة التجارية الأسترالية للملابس الرجالية «بوليتيكس» مع الفنانة البصرية باميلا كليمان باسي، لإنشاء بدلة فريدة باستخدام شعر شارب الرجال، خلال شهر "نوفمبر" المخصص للتوعية بالقضايا الصحية للرجال.

واختارت «بوليتيكس» تصميم بدلة رجالية يمكن ارتداؤها باستخدام شعر شارب حقيقي، وبعد انتهاء التصميم، اتضح أن البدلة واحدة من أكثر البدلات التي يمكن رؤيتها على الإطلاق بشاعة وإثارة للاشمئزاز، ولكنها على الأقل لسبب وجيه، عبرت بشكل كاف عن هدف الحدث السنوي الذي يسعى إلى توعية الرجال.

وتعد بدلة Mo-Hair المزعومة مصنوعة من قماش فريد ابتكرته الفنانة البصرية باميلا كليمان باسي، التي تعيش في ملبورن، والتي كان لها سبب خاص جدًا للمشاركة في هذا المشروع، حيث توفي زوجها بسبب سرطان البروستاتا والقولون والمستقيم، في عام 2016.

وزودت «باسي» بجميع ما يلزم من شعر الشارب من قبل Sustainable Salons، وهو برنامج لإعادة تدوير الشعر، حيث يجمع الشعر من صالونات مختلفة ويعيد تدويره، ومع بدء انتشار فكرة المشروع، بدأ أشخاص آخرين في إرسال حزما من شعر شاربهم أيضا إلى الشركة.

 

 

بدلة
شهر نوفمبر
صحة الرجل
شعر شارب الرجال

التعليقات

سعووود
سعووود عدد التعليقات : 149
منذ 47 دقيقة
معقول بس شعر الشارب ؟؟ ههههههههه
ما اعتقد ..!

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أحدث التعليقات

نصراويه
ما شاء الله عليه لاعب محترم الله يوفقه وييسر له امره 🤲♥️
كان زمان
وش ذا الخبر .......... أخ يزور أخوة المريض .... أين الغرابه ...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
عبدالله
ليت غيتس يركز على مكافحة الثغرات بدل ما هو منصب نفسه المتحدث باسم كورونا😂😂😂
7UP
غرس العلم في مكاااااان حساااااااااااااااااااااااااااااس وصله للرحم ههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههههههه
بــلـــــيـــــهي بـــــــارك (راكـــــز الــــــرايـــــــة)
كل سنه والقفر من جفر لدحديره هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها

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