إشارات لوجود شخصًا ما يفكر بكِ

أميرة خالد (صدى):
تواجه العديد من النساء حيرة في معرفة ما إذا كان هناك شخص ما يفكر فيهن أم لا إلا أن ما لا يعرفه الكثير منهن أن هناك بعض العلامات والإشارات التي يمكن اعتبارها مؤشرات أن هناك شخصًا ما يراوده التفكير بشأنهن؛ ونستعرض أبرز تلك الإشارات في ذلك التقرير.
تتضمن تلك الإشارات ابتسامة اللاوعي حيث يتفاعل الجسد عن طريق إخبار عقلك بإرسال الإشارات لكي يتفاعل جسدك، وذلك ما يحدث مع شخص معجب بك ويفكر فيك بشكل مستمر.
ويشمل ذلك أيضًا وجود تغير مفاجئ في الحالة الانفعالية وهو أن تبدو في حالة فرح وتضحك وفجأة يتحول ذلك إلى حزن والشعور بالاكتئاب ؛ فربما في هذه اللحظة يوجد شخص ما يفكر فيك فيحاول العقل الباطن أن يخبرك بأشياء معينة.
وتعد حركات العين الغريبة أيضًا أحد هذه الإشارات مثل الشعور بالحكة أو الرعشة المفاجئة فقد يوجد شخص ما يفكر فيك في الوقت الحالي.