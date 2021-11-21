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إشارات لوجود شخصًا ما يفكر بكِ

منذ 17 ساعة
2024
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إشارات لوجود شخصًا ما يفكر بكِ

أميرة خالد (صدى):
تواجه العديد من النساء حيرة في معرفة ما إذا كان هناك شخص ما يفكر فيهن أم لا إلا أن ما لا يعرفه الكثير منهن أن هناك بعض العلامات والإشارات التي يمكن اعتبارها مؤشرات أن هناك شخصًا ما يراوده التفكير بشأنهن؛ ونستعرض أبرز تلك الإشارات في ذلك التقرير.

تتضمن تلك الإشارات ابتسامة اللاوعي حيث يتفاعل الجسد عن طريق إخبار عقلك بإرسال الإشارات لكي يتفاعل جسدك، وذلك ما يحدث مع شخص معجب بك ويفكر فيك بشكل مستمر.

ويشمل ذلك أيضًا وجود تغير مفاجئ في الحالة الانفعالية وهو أن تبدو في حالة فرح وتضحك وفجأة يتحول ذلك إلى حزن والشعور بالاكتئاب ؛ فربما في هذه اللحظة يوجد شخص ما يفكر فيك فيحاول العقل الباطن أن يخبرك بأشياء معينة.

وتعد حركات العين الغريبة أيضًا أحد هذه الإشارات مثل الشعور بالحكة أو الرعشة المفاجئة فقد يوجد شخص ما يفكر فيك في الوقت الحالي.

 

النساء
الإشارات
التفكير
العقل الباطن
الإعجاب
الابتسامة المفاجئة
حكة العين

التعليقات

هواوي
هواوي عدد التعليقات : 3175
منذ 16 ساعة
ومن ظمن الاشارات بعد ان يكون (طقران) في حالة تشنج دائم
جنوبيه قحطانيه❣
جنوبيه قحطانيه❣ عدد التعليقات : 16321
منذ 58 دقيقة
زين لا حد يفكر خلونا ننام😊😜🙈😂

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
الحمد لله على سلامته
ايمان
لا حول ولا قوة الا بالله... انالله وانااليه راجعون..... الله يرحمها ويغفر لها ويعوضها الجنه ويثبتها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة ويجعل مااصابه...
ابو عمار
الله يرحمها ويغفر لها
ابو عمار
الله يرحمها

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