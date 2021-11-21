مبارك الشهري: إدارة النصر تحاول العبث بمفاهيم كرة القدم

طلال الغامدي (صدى):
وجه الناقد الرياضي مبارك الشهري انتقادات حادة لإدارة نادي النصر بقيادة مسلي آل معمر، مشيرًا إلى أن إدارة "مسلي" تحاول التحايل على مفاهيم كرة القدم وفقًا لوصفه.
وقال "الشهري" في حديثه عن مباراة النصر والرائد: "إدارة الرائد طبقت مفاهيم الانسجام والعمل الفني لكن اليوم عندنا إدارة مسلي آل معمر تحاول أن تضحك وتلتف على مفاهيم كرة القدم"، بحسب برنامج "الحصاد الرياضي".
وأضاف: "عندما تلعب 10 مباريات بـ 3 مدربين أنت تعبث بمفاهيم كرة القدم وهى مفاهيم ثابتة ولا تتغير .. عندما تكابر على مدرب يقود معسكرك وتخوض 10 مباريات بـ 3 مدربين هذه لم تحدث ومن عجائب كرة القدم".
وتابع حديثه: "من العجائب أن يكون النصر منافس في ظل هذه الفوضى الإدارية الفنية تجاه هؤلاء النجوم الكبار جدًا تركيبة النصر اليوم في دكة البدلاء تساوي أهم الأساسين بجميع أندية الدوري ولكن من يعد هؤلاء النجوم !".