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نهاية الانشغال بالجوال

منذ 3 ساعات
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1

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 15002
منذ 7 دقائق
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه،
موقف لا تحسد عليه،
والأدهى والأمر إنه حصل في الجو البارد،،

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أحدث التعليقات

السيف
الحمدالله على نعمة العقل بس ان شاء الله فرج الله قريب جداً جداً
القادسبه
ماعليك. التحكيم. شغالين واللجان. شغالين لاتقلق. لاعبينهم بالاستراحات. عارفين النتيجه. محتفلين قبل المباره ..
واضح ***وصريح
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه، موقف لا تحسد عليه، والأدهى والأمر إنه حصل في الجو البارد،،
رااايق
انت اخر واحد يتكلم على تاليسكا لأنك من الأول وانت تهاجمه وكأنه ماكل حالك ** لذلك هذا الكلام ماهمنا *** وبعدين وين اللي قال...
واضح ***وصريح
الحمد لله على السلامة.

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