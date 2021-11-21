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الحاجه ام الاختراع
منذ ساعة
514
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التعليقات
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 15002
منذ 23 دقيقة
إختراع دجه،وعناة،وتعب،،
هذي لا دباب ولا سيارة ولاطيارة،ولا حراثة،
سلامات؟؟.
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