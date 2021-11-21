بالفيديو.. ملك التوقعات يعلن اعتزاله تويتر

نواف السالم (صدى):
أعلن المحلل الرياضي حسن الصبحان الشهير بـ "ملك التوقعات"، اعتزاله "تويتر" بعد هجوم الجمهور عليه مؤخرًا؛ مشيرًا إلى أن أحد اعدائه الخفيين يحرك الجمهور ضده.
وكتب "الصبحان" على "تويتر": "آعلن اعتزالي تويتر مايحدث معي استفزاز وخطه يقوده اعداء خفيين لتطفيشي في تويتر".
وأضاف: "للأسف الجمهور أصبح ضدي لذلك أعلن اعتزالي .. ملك التوقعات ستجدونه في السناب"، ثم دشن هاشتاغ "اعتزال ملك التوقعات تويتر".
وجاء ذلك بعد هجوم الجماهير عليه خلال سؤاله لهم عن رأيهم فيه إلا أن ردود الجماهير عليه جاءت في غير صالحه متهمين إياه بـ "الكذب" في توقعاته.
ورد "الصبحان" في مقطع فيديو منفعلاً: "أنا ما عمري كذبت .. أنا أكتر صفة أكرها في حياتي الكذب وأنا بسبب خجلي ضاعت مني فرص كتير".