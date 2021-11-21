شاهد.. رشا رزق تبكي مُودعة الرياض في آخر حفل لها

أميرة خالد (صدى):
وثق مقطع فيديو بكاء الفنانة السورية رشا رزق خلال توديعها الرياض في آخر حفل لها.
وهتف الجمهور في الحفل باسم "رشا" خلال حفلها الأخير لتتأثر وتنهمر في البكاء معبرة عن محبتها الكبيرة للجمهور.
وقالت "رشا" خلال الحفل: "إن شاء الله قريبًا موعودين بحفلات أخرى بعرف إن في ناس كتير ما قدرت تحصل على بطاقات .. إن شاء الله في مكان أكبر بيوسع الجميع كبير مثل قلوبكم الواسعة".
يذكر أن مهرجان الرياض للألعاب نظم حفلًا موسيقيًا لرشا رزق، والذي كان فرصةً للشّباب والعائلات لعيش لحظات لا تُنسى، واستعادة ذكرياتهم مع أغاني "سبيس توون".