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شاهد.. رشا رزق تبكي مُودعة الرياض في آخر حفل لها

منذ 47 دقيقة
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شاهد.. رشا رزق تبكي مُودعة الرياض في آخر حفل لها

أميرة خالد (صدى):
وثق مقطع فيديو بكاء الفنانة السورية رشا رزق خلال توديعها الرياض في آخر حفل لها.

وهتف الجمهور في الحفل باسم "رشا" خلال حفلها الأخير لتتأثر وتنهمر في البكاء معبرة عن محبتها الكبيرة للجمهور.

وقالت "رشا" خلال الحفل: "إن شاء الله قريبًا موعودين بحفلات أخرى بعرف إن في ناس كتير ما قدرت تحصل على بطاقات .. إن شاء الله في مكان أكبر بيوسع الجميع كبير مثل قلوبكم الواسعة".

يذكر أن مهرجان الرياض للألعاب نظم حفلًا موسيقيًا لرشا رزق، والذي كان فرصةً للشّباب والعائلات لعيش لحظات لا تُنسى، واستعادة ذكرياتهم مع أغاني "سبيس توون".

الشباب
الرياض
العائلات
رشا رزق
سبيس توون
حفلات رشا رزق
مهرجان الرياض للألعاب

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 572
منذ 33 دقيقة
احنا في زمن الكذب والكذابين
الحب في الله وحده
اما انا احبكم بارجع ولافي احد بيعطيني مثلكم اغبياء
النلل
النلل عدد التعليقات : 572
منذ 29 دقيقة
رحم الله زمن الاوليين
رحم الله زمن الطيبين
رحم الله زمن اهل الرأي والحكمه
رحم الله زمن الخوف من الله
رحم الله زمن المواعظ والدروس العلمية
رحم الله زمن نسمع صوت الصلاة في المساجد
يرحمنا الله نحن في زمن الغربه والغرباء

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أحدث التعليقات

فهد
بصراحه وبعيدا عن الرياضه حركه رائعه من ادارة مرسول بارك بتوجيه الدعوه لهذا الوجه الحلو ويتاهسا احلى دعوه..
عبدالله
الله يرحمه ويغفر له بس قائمة هالاسماء وش داعيها
هي لنا دار
المنتخب السعودي متصدر التصفيات على حساب استراليا واليابان بفارق 5 نقاط الهلال السعودي بيلعب نهائي اسيا والمنجز للوطن قلي بس من وين تشوف الرياضة...
ع. س. ع
تعليق ابو فهد،، صياحك طرب، الآسيوية صعبة قوية
أبو فهد
متى هالبكايه يسكت و متى ينطم و متى يتقاعد و متى يفكنا من إزعاجه و متى يعترف أن الأهلي كبير جده و أن النصر...

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