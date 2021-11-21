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بالفيديو.. العنزي: الاستقرار الفني في النصر معدوم

منذ ساعة
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بالفيديو.. العنزي: الاستقرار الفني في النصر معدوم

ماجد محمد (صدى):
علق الناقد الرياضي محمد العنزي على حال جماهير نادي النصر، خاصة بعد تعادل الفريق مساء أمس مع الرائد بنتيجة 2-2.

وقال العنزي خلال حديثه في برنامج " أكشن مع وليد " : "نحيا حياة أحرار.. راضين النصيب ونموت ما تطأ لنا الدنيا طرف”، وعقب قائلًا “هؤلاء هم النصراويين”.

وأكد العنزي على أن هناك بعض الأخطاء التي تحتاج للتعديل من إدارة نادي النصر، قائلًا : بعدها سيرد الفريق في الملعب الصاع صاعين.

وطالب العنزي رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، بضرورة إصلاح الأخطاء الموجودة بشكل سريع ليلحق الفريق في المنافسة على الدوري.

وأضاف : إذا كانت خطوات الإصلاح بطيئة فلن يلحق الفريق بالمنافسة على لقب الدوري، مؤكدًا أنه لايوجد في الفريق استقرار فني رغم أن القيمة السوقية للاعبين عالية.

وتابع العنزي أنه يرى أن الأخطاء الموجودة داخل نادي النصر بسيطة لكنها ضُخمت، لأن القرار الإداري في النادي مزدوج.

 

النصر
الرائد
رئيس النصر
العنزي
أخطاء النصر
مشاكل النصر

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3081
منذ 33 دقيقة
الآسيوية صعبة قوية

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أحدث التعليقات

فهد
بصراحه وبعيدا عن الرياضه حركه رائعه من ادارة مرسول بارك بتوجيه الدعوه لهذا الوجه الحلو ويتاهسا احلى دعوه..
عبدالله
الله يرحمه ويغفر له بس قائمة هالاسماء وش داعيها
هي لنا دار
المنتخب السعودي متصدر التصفيات على حساب استراليا واليابان بفارق 5 نقاط الهلال السعودي بيلعب نهائي اسيا والمنجز للوطن قلي بس من وين تشوف الرياضة...
ع. س. ع
تعليق ابو فهد،، صياحك طرب، الآسيوية صعبة قوية
أبو فهد
متى هالبكايه يسكت و متى ينطم و متى يتقاعد و متى يفكنا من إزعاجه و متى يعترف أن الأهلي كبير جده و أن النصر...

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