بالفيديو.. العنزي: الاستقرار الفني في النصر معدوم

ماجد محمد (صدى):
علق الناقد الرياضي محمد العنزي على حال جماهير نادي النصر، خاصة بعد تعادل الفريق مساء أمس مع الرائد بنتيجة 2-2.
وقال العنزي خلال حديثه في برنامج " أكشن مع وليد " : "نحيا حياة أحرار.. راضين النصيب ونموت ما تطأ لنا الدنيا طرف”، وعقب قائلًا “هؤلاء هم النصراويين”.
وأكد العنزي على أن هناك بعض الأخطاء التي تحتاج للتعديل من إدارة نادي النصر، قائلًا : بعدها سيرد الفريق في الملعب الصاع صاعين.
وطالب العنزي رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، بضرورة إصلاح الأخطاء الموجودة بشكل سريع ليلحق الفريق في المنافسة على الدوري.
وأضاف : إذا كانت خطوات الإصلاح بطيئة فلن يلحق الفريق بالمنافسة على لقب الدوري، مؤكدًا أنه لايوجد في الفريق استقرار فني رغم أن القيمة السوقية للاعبين عالية.
وتابع العنزي أنه يرى أن الأخطاء الموجودة داخل نادي النصر بسيطة لكنها ضُخمت، لأن القرار الإداري في النادي مزدوج.