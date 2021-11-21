بالفيديو.. "الثقيل": الرائد بالغ في احترام النصر

نواف السالم (صدى):
قال الإعلامي الرياضي عيد الثقيل، أن ما حدث للنصر بعد القمة الآسيوية مع الهلال يؤكد أن آسيا كانت الهدف الأول وليس الدوري، كما أن الفريق يفتقد اللاعب القائد، مؤكدًا أن الرائد بالغ في احترام النصر.
وأوضح عيد الثقيل، أنه يتضح أن لاعبي النصر أيضًا طموحاتهم كانت في البطولة الآسيوية فقط لذلك حدث "السقوط" الكبير في الدوري، لافتًا إلى أن الأنباء تشير إلى أن تاليسكا قد يرحل في فترة الانتقالات الشتوية، فيما لم تستطع الإدارة احتواء الموقف بعد ما حدث في آسيا.
وأشار "الثقيل" إلى أن استقالة حسين عبدالغني جاءت متأخرة لأن الأهلي يفتقد للقائد داخل الملعب وخارجه؛ حيث لا يوجد شخصًا داخل الفريق يستطيع انتشال النصر، لافتًا إلى أن الرائد بالغ في احترام النصر في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت وانتهت بالتعادل بهدفين لهدفين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ حيث كان الرائد يستطيع أن يكسب المباراة، بحسب تصريحاته لبرنامج "كورة روتانا" على قناة "روتانا خليجية".