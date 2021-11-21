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بالفيديو.. "الثقيل": الرائد بالغ في احترام النصر

منذ ساعة
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بالفيديو.. "الثقيل": الرائد بالغ في احترام النصر

نواف السالم (صدى):
قال الإعلامي الرياضي ‏عيد الثقيل، أن ما حدث للنصر بعد القمة الآسيوية مع الهلال يؤكد أن آسيا كانت الهدف الأول وليس الدوري، كما أن الفريق يفتقد اللاعب القائد، مؤكدًا أن الرائد بالغ في احترام النصر.

وأوضح عيد الثقيل، أنه يتضح أن لاعبي النصر أيضًا طموحاتهم كانت في البطولة الآسيوية فقط لذلك حدث "السقوط" الكبير في الدوري، لافتًا إلى أن الأنباء تشير إلى أن تاليسكا قد يرحل في فترة الانتقالات الشتوية، فيما لم تستطع الإدارة احتواء الموقف بعد ما حدث في آسيا.

وأشار "الثقيل" إلى أن استقالة حسين عبدالغني جاءت متأخرة لأن الأهلي يفتقد للقائد داخل الملعب وخارجه؛ حيث لا يوجد شخصًا داخل الفريق يستطيع انتشال النصر، لافتًا إلى أن الرائد بالغ في احترام النصر في المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت وانتهت بالتعادل بهدفين لهدفين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ حيث كان الرائد يستطيع أن يكسب المباراة، بحسب تصريحاته لبرنامج "كورة روتانا" على قناة "روتانا خليجية".

 

النصر
الهلال
الرائد
عيد الثقيل
دوري المحترفين
البطولة الآسيوية

التعليقات

أبو فهد
أبو فهد عدد التعليقات : 14
منذ 41 دقيقة
متأكد بأن النصر خسر حسين و نجح بعض جمهور و إعلام الزعيق في مهمة زعزعة إستقرار العالمي وإنساق خلفهم بعض جماهير النصر حتى تم إبعاد حسين .. أتمنى عبدالغني في الأهلي فهو طاقه كبيره و خبره و شخصيه مؤثره و سينجح مع المحياني أو بدونه بدعم جماهير الملكي
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3081
منذ 21 دقيقة
تعليق ابو فهد،، صياحك طرب، الآسيوية صعبة قوية

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أحدث التعليقات

فهد
بصراحه وبعيدا عن الرياضه حركه رائعه من ادارة مرسول بارك بتوجيه الدعوه لهذا الوجه الحلو ويتاهسا احلى دعوه..
عبدالله
الله يرحمه ويغفر له بس قائمة هالاسماء وش داعيها
هي لنا دار
المنتخب السعودي متصدر التصفيات على حساب استراليا واليابان بفارق 5 نقاط الهلال السعودي بيلعب نهائي اسيا والمنجز للوطن قلي بس من وين تشوف الرياضة...
ع. س. ع
تعليق ابو فهد،، صياحك طرب، الآسيوية صعبة قوية
أبو فهد
متى هالبكايه يسكت و متى ينطم و متى يتقاعد و متى يفكنا من إزعاجه و متى يعترف أن الأهلي كبير جده و أن النصر...

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