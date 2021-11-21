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د. عبدالله القرشي في ذمة الله

منذ ساعة
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د. عبدالله القرشي في ذمة الله

عبدالله عكور (صدى):

انتقل إلى رحمة الله تعالى الدكتور المهندس عبدالله حسن القرشي أخو الدكتور علي حسن القرشي، ووالد كل من الأساتذة نايف ورامي وطراد.. وخال كل من المهندس سمير القرشي عضو مجلس إدارة جمعية البر والأستاذين محمد وطارق القرشي، والأساتذة سعود وسامي كسار وأسامة وياسر ششة.

والذي وافته المنية اليوم السبت ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١.

وقد تمت الصلاة عليه عصر اليوم السبت بالمسجد الحرام ودفن بمقابر المعلاة بمكة المكرمة.

يتقبل العزاء للرجال والنساء غداً الأحد (فقط) في منزله الكائن بحي مشارف (كنان) أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال جوال ابنه نايف 0548998980

او جوال المهندس سمير

0505865855.

إدارة الصحيفة التي آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لآل القرشي وأقربائهم وأرحامهم.. سائلين الله للفقيد الرحمة ولآله وذويه الصبر والسلوان.. (إنا لله وإنا إليه راجعون).

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 674
منذ ساعة
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 7
منذ 16 دقيقة
الله يرحمه ويغفر له
بس قائمة هالاسماء وش داعيها

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أحدث التعليقات

فهد
بصراحه وبعيدا عن الرياضه حركه رائعه من ادارة مرسول بارك بتوجيه الدعوه لهذا الوجه الحلو ويتاهسا احلى دعوه..
عبدالله
الله يرحمه ويغفر له بس قائمة هالاسماء وش داعيها
هي لنا دار
المنتخب السعودي متصدر التصفيات على حساب استراليا واليابان بفارق 5 نقاط الهلال السعودي بيلعب نهائي اسيا والمنجز للوطن قلي بس من وين تشوف الرياضة...
ع. س. ع
تعليق ابو فهد،، صياحك طرب، الآسيوية صعبة قوية
أبو فهد
متى هالبكايه يسكت و متى ينطم و متى يتقاعد و متى يفكنا من إزعاجه و متى يعترف أن الأهلي كبير جده و أن النصر...

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