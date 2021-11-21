د. عبدالله القرشي في ذمة الله

عبدالله عكور (صدى):
انتقل إلى رحمة الله تعالى الدكتور المهندس عبدالله حسن القرشي أخو الدكتور علي حسن القرشي، ووالد كل من الأساتذة نايف ورامي وطراد.. وخال كل من المهندس سمير القرشي عضو مجلس إدارة جمعية البر والأستاذين محمد وطارق القرشي، والأساتذة سعود وسامي كسار وأسامة وياسر ششة.
والذي وافته المنية اليوم السبت ١٥ ربيع الثاني ١٤٤٣ هـ الموافق ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١.
وقد تمت الصلاة عليه عصر اليوم السبت بالمسجد الحرام ودفن بمقابر المعلاة بمكة المكرمة.
يتقبل العزاء للرجال والنساء غداً الأحد (فقط) في منزله الكائن بحي مشارف (كنان) أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال جوال ابنه نايف 0548998980
او جوال المهندس سمير
0505865855.
إدارة الصحيفة التي آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لآل القرشي وأقربائهم وأرحامهم.. سائلين الله للفقيد الرحمة ولآله وذويه الصبر والسلوان.. (إنا لله وإنا إليه راجعون).