علي البليهي يحتفل بيوم ميلاده

طلال الغامدي (صدى):
احتفى مدافع نادي الهلال علي البليهي، اليوم الأحد بيوم ميلاده، الموافق 21 من شهر نوفمبر.
وجاءت كعكة الاحتفال بميلاد البليهي حاملة صورته الشهيرة، أثناء غرس علم الهلال في ملعب مرسول بارك.
وكان البليهي قد احتفل عقب مباراة الهلال أمام النصر بنصف نهائي دوري أبطال آسيا، حاملا شعار نادي الهلال، وقام بغرسه في منتصف ملعب مرسول بارك، في لقطة وصفها إعلاميون رياضيون بأنها "تاريخية".
يذكر أن الهلال، أعلن إصابة البليهي في العضلة الضامة، قبل مواجهة بوهانج الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا.