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علي البليهي يحتفل بيوم ميلاده

منذ ساعة
1603
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علي البليهي يحتفل بيوم ميلاده

طلال الغامدي (صدى):
احتفى مدافع نادي الهلال علي البليهي، اليوم الأحد بيوم ميلاده، الموافق 21 من شهر نوفمبر.

وجاءت كعكة الاحتفال بميلاد البليهي حاملة صورته الشهيرة، أثناء غرس علم الهلال في ملعب مرسول بارك.

وكان البليهي قد احتفل عقب مباراة الهلال أمام النصر بنصف نهائي دوري أبطال آسيا، حاملا شعار نادي الهلال، وقام بغرسه في منتصف ملعب مرسول بارك، في لقطة وصفها إعلاميون رياضيون بأنها "تاريخية".

يذكر أن الهلال، أعلن إصابة البليهي في العضلة الضامة، قبل مواجهة بوهانج الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال
دوري ابطال اسيا
علي البليهي
مرسول بارك
ركزة العلم

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10659
منذ 41 دقيقة
كل يوم ميلاد و انت طيب و سالم
kkkk
kkkk عدد التعليقات : 775
منذ 36 دقيقة
بليهي بارك بالتوفيق
???
??? عدد التعليقات : 97
منذ 19 دقيقة
أعياد الميلاد بدع وخرافات التي حذر منها اهل العلم من اهل الكتاب والسنه
القول الصريح
القول الصريح عدد التعليقات : 497
منذ 19 دقيقة
اذا هزم الهلال يوم الثلاثاء بسبب ضعف دفاعه الواضح والصريح من الان بقيادة الهزيل جحفلي سوف تنقلب احوالك وافراحك الى لعنه ستلاحقك طويلا افرح اليوم قبل فوات الاوان بعد الغد
kkkk
kkkk عدد التعليقات : 775
منذ 8 دقائق
باذن الله تعالى البطوله سعوديه خليجيه عربيه لزعيم اسيا العالمي
برنس
برنس عدد التعليقات : 552
منذ دقيقتين
الحمدلله الذى عافنا الحمدلله الذى عافانا
برنس
برنس عدد التعليقات : 552
منذ دقيقة
باذن الله تعالى ينهزم الهلال باذن الله تعالى ينهزم شر هزيمه

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أحدث التعليقات

برنس
باذن الله تعالى ينهزم الهلال باذن الله تعالى ينهزم شر هزيمه
برنس
الحمدلله الذى عافنا الحمدلله الذى عافانا
kkkk
ابوشنب ناوي نيه مش طيبه
kkkk
باذن الله تعالى البطوله سعوديه خليجيه عربيه لزعيم اسيا العالمي
ابن شنار
يتبع وان شاء الله

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