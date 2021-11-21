أنهت علاقتها به فهددها بفضحها

دبي (صدى):
هدد شاب في دبي صديقته السابقة، بفضحها بنشر صور خاصة لها على شبكات التواصل الاجتماعي، إذا لم ترد على اتصالاته الهاتفية، وتعيد العلاقة بينهما.
ولجأت الفتاة 28 إلى الشرطة، موضحة أنها ارتبطت بالمتهم فترة، ثم انتهت علاقتهما، وانقطع التواصل بينهما، لكنه دأب على الاتصال بها.
وأشارت الفتاة إلى أنها لم ترد على اتصالاته، وفوجئت به يوجه إليها تهديداً بنشر صورها الخاصة، ويسبها بألفاظ خادشة للحياء.
واستدعى مركز الشرطة المختص في دبي، المتهم وتم إلزامه بالتعهد بعدم التعرض للفتاة مرة أخرى، لكنه اتصل بها مجددا.
وتم القبض على المتهم، وأحيل إلى النيابة العامة التي وجهت إليه ارتكاب جناية التهديد المصحوب بطلب وجنحة السب، وأحالته إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسه ثلاثة أشهر.