نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أنهت علاقتها به فهددها بفضحها

منذ 31 دقيقة
274
1
أنهت علاقتها به فهددها بفضحها

دبي (صدى):
هدد شاب في دبي صديقته السابقة، بفضحها بنشر صور خاصة لها على شبكات التواصل الاجتماعي، إذا لم ترد على اتصالاته الهاتفية، وتعيد العلاقة بينهما.

ولجأت الفتاة 28 إلى الشرطة، موضحة أنها ارتبطت بالمتهم فترة، ثم انتهت علاقتهما، وانقطع التواصل بينهما، لكنه دأب على الاتصال بها.

وأشارت الفتاة إلى أنها لم ترد على اتصالاته، وفوجئت به يوجه إليها تهديداً بنشر صورها الخاصة، ويسبها بألفاظ خادشة للحياء.

واستدعى مركز الشرطة المختص في دبي، المتهم وتم إلزامه بالتعهد بعدم التعرض للفتاة مرة أخرى، لكنه اتصل بها مجددا.

وتم القبض على المتهم، وأحيل إلى النيابة العامة التي وجهت إليه ارتكاب جناية التهديد المصحوب بطلب وجنحة السب، وأحالته إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسه ثلاثة أشهر.

دبي
منوعات
ابتزاز
شرطة دبي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55340
منذ 18 دقيقة
هذا الاهبل يستحق العقاب القاسي

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
باذن الله الهلال يحقق الثامنه وعارفين من يدعم بوهانج ويتمنون فوزهم لكن جلادناهم وحطمنا مشروعهم المزيف ومازال الهدم جاري
ابو حمدان
معروف اللاعب رأس الحربة يحتاج من يريد من يخدم له ويجهز له الكرة كما كان يفعل يوسف خميس لماجد عبدالله .
ابو عمار
هذا الاهبل يستحق العقاب القاسي
ابو عمار
امحق سواق راح فيها
ابو عمار
طيب لحقو على الزواج والا فاتهم

أخر الأخبار

أسعار الذهب اليوم الأحد
أسعار الذهب اليوم الأحد
منذ 4 دقائق 1087
شكوى للموارد البشرية بحرمان أطباء من رواتبهم منذ شهرين
شكوى للموارد البشرية بحرمان أطباء من رواتبهم منذ شهرين
منذ 12 دقيقة 1090
الأمطار الغزيرة تجرف الجثث في مصر
الأمطار الغزيرة تجرف الجثث في مصر
منذ 19 دقيقة 187
مستشار أسري يكشف أخطر الحوارات الزوجية
مستشار أسري يكشف أخطر الحوارات الزوجية
منذ 24 دقيقة 1181
أنهت علاقتها به فهددها بفضحها
أنهت علاقتها به فهددها بفضحها
منذ 31 دقيقة 274
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
منذ ساعة 1317
انفجار ضخم بمحطة وقود في إيران
انفجار ضخم بمحطة وقود في إيران
منذ ساعة 1266
"أكبر رؤساء أمريكا".. بايدن يحتفل بعيد ميلاده الـ 79
"أكبر رؤساء أمريكا".. بايدن يحتفل بعيد ميلاده الـ 79
منذ ساعة 1190
هيفاء وهبي بفستان جريء في دبي
هيفاء وهبي بفستان جريء في دبي
منذ ساعة 755
طبيب يجدد عقده ذاتيا ويزيد راتبه رغم طي قيده بالطائف
طبيب يجدد عقده ذاتيا ويزيد راتبه رغم طي قيده بالطائف
منذ ساعتين 1871