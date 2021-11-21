الفراج: "نأكل مفاطيح ونشجع الهلال"

طلال الغامدي (صدى):
وجه الإعلامي وليد الفراج، رسالة إلى الجماهير المترقبة مباراة نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وبوهانج الكوري الجنوبي.
وقال الفراج خلال برنامجه "أكشن مع وليد": "نهائي عظيم يوم الثلاثاء، وكل إنسان يشجع ما يراه، تبغى تصير مع السعوديين شجع الهلال، تبغى تصير مع البوهانجيين والكوريين شجع يا عمي، إن شاء الله تأكل اللي يأكلونه".
وتابع: "احنا والله بنأكل مفاطيح ونشجع الهلال لأنه نادي سعودي، وانت لست ملزمًا تشجع الهلال فيه نوعية لو شجعتك تنحسك فأنت لا خليك على وضعك".
وتترقب الجماهير متابعة نهائي دوري أبطال آسيا، والذي يجمع بين الهلال، وبوهانج الكوري الجنوبي، يوم الثلاثاء 23 نوفمبر الجاري.