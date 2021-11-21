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الفراج: "نأكل مفاطيح ونشجع الهلال"

منذ ساعة
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الفراج: "نأكل مفاطيح ونشجع الهلال"

طلال الغامدي (صدى):
وجه الإعلامي وليد الفراج، رسالة إلى الجماهير المترقبة مباراة نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وبوهانج الكوري الجنوبي.

وقال الفراج خلال برنامجه "أكشن مع وليد": "نهائي عظيم يوم الثلاثاء، وكل إنسان يشجع ما يراه، تبغى تصير مع السعوديين شجع الهلال، تبغى تصير مع البوهانجيين والكوريين شجع يا عمي، إن شاء الله تأكل اللي يأكلونه".

وتابع: "احنا والله بنأكل مفاطيح ونشجع الهلال لأنه نادي سعودي، وانت لست ملزمًا تشجع الهلال فيه نوعية لو شجعتك تنحسك فأنت لا خليك على وضعك".

وتترقب الجماهير متابعة نهائي دوري أبطال آسيا، والذي يجمع بين الهلال، وبوهانج الكوري الجنوبي، يوم الثلاثاء 23 نوفمبر الجاري.

الهلال
وليد الفراج
دوري ابطال اسيا
اكشن مع وليد
الهلال وبوهانج

التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
لا يهمونك انا مجنونك عدد التعليقات : 684
منذ 3 دقائق
والله كلامك اشد على شلة حسب الله من وقع الحسام المهند

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أحدث التعليقات

ابو عمار
فستان كشف احدى ساقيها لا يعتبر غريب ولا يثير الجدل بل يعتبر انها مستتره جدا
بوحميد
حتى افقر الدول لديهم ضمان اجتماعي لا يجي واحد يقول حنا فقط لدينا ضمان
ابو عمار
500 مليون ريال مبلغ كبير جدا
لا يهمونك انا مجنونك
والله كلامك اشد على شلة حسب الله من وقع الحسام المهند
ابو عمار
صوتها مو غريب

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