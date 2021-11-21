عارف للنصراويين: الإعلام بالوكالة "لو منهم رجا كان نفعوا فريقهم"

ماجد محمد (صدى):
رأى الإعلامي الرياضي جمال عارف، أنه على نادي النصر التخلص من "الإعلام بالوكالة"، في سبيل عودته إلى حالة الاستقرار.
وقال عارف: "إذا أراد جمهور النصر عودة فريقه إلى حالة الاستقرار،فعليه أن يتخلص من الإعلام بالوكالة اللي لو منهم رجا كان نفعوا فريقهم".
وأضاف: "أعرف إعلاميين نصراويين من سنوات طويلة وهم حتى الآن يكتبون ويغردون بصدق من أجل ناديهم ولا يجاملون مثل مايفعل إعلام بالوكالة".
يذكر أن النصر تعادل أمام الرائد 2-2، على ملعب مرسول بارك ضمن الجولة الـ12 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وارتفع رصيد الرائد إلى 18 نقطة يحتل بهم المركز الخامس، فيما وصل النصر للنقطة 14 يحتل بهم المركز التاسع.
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