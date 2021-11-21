نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

عارف للنصراويين: الإعلام بالوكالة "لو منهم رجا كان نفعوا فريقهم"

منذ 4 ساعات
1845
1
عارف للنصراويين: الإعلام بالوكالة "لو منهم رجا كان نفعوا فريقهم"

ماجد محمد (صدى):
رأى الإعلامي الرياضي جمال عارف، أنه على نادي النصر التخلص من "الإعلام بالوكالة"، في سبيل عودته إلى حالة الاستقرار.

وقال عارف: "إذا أراد جمهور النصر عودة فريقه إلى حالة الاستقرار،فعليه أن يتخلص من الإعلام بالوكالة اللي لو منهم رجا كان نفعوا فريقهم".

وأضاف: "أعرف إعلاميين نصراويين من سنوات طويلة وهم حتى الآن يكتبون ويغردون بصدق من أجل ناديهم ولا يجاملون مثل مايفعل إعلام بالوكالة".

يذكر أن النصر تعادل أمام الرائد 2-2، على ملعب مرسول بارك ضمن الجولة الـ12 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وارتفع رصيد الرائد إلى 18 نقطة يحتل بهم المركز الخامس، فيما وصل النصر للنقطة 14 يحتل بهم المركز التاسع.

اقرأ أيضا

الهريفي: تاليسكا يريد من يخدم له ولا يخدم لهم

النصر
جمال عارف
دوري المحترفين
النصر والرائد

التعليقات

كلام مليان
كلام مليان عدد التعليقات : 784
منذ 40 دقيقة
هههههههههههههه يقصد اعلام الطحالب وجهه شؤوم الخيخه

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

برنس
باذن الله تعالى ينهزم الهلال باذن الله تعالى ينهزم شر هزيمه
برنس
الحمدلله الذى عافنا الحمدلله الذى عافانا
kkkk
ابوشنب ناوي نيه مش طيبه
kkkk
باذن الله تعالى البطوله سعوديه خليجيه عربيه لزعيم اسيا العالمي
ابن شنار
يتبع وان شاء الله

أخر الأخبار

بالفيديو.. "الثقيل": الرائد بالغ في احترام النصر
بالفيديو.. "الثقيل": الرائد بالغ في احترام النصر
منذ دقيقتين 1030
معالج روحاني شهير يستخدم "القصر" كعبيد للجنس
معالج روحاني شهير يستخدم "القصر" كعبيد للجنس
منذ 14 دقيقة 217
"تداول" تحدد نطاق سعر الطرح بين 95 و105 ريالات للسهم الواحد
"تداول" تحدد نطاق سعر الطرح بين 95 و105 ريالات للسهم الواحد
منذ 16 دقيقة 1146
د. عبدالله القرشي في ذمة الله
د. عبدالله القرشي في ذمة الله
منذ 19 دقيقة 1186
قرار برفع مستوى التمثيل للارتقاء بمهام "المجلس الصحي"
قرار برفع مستوى التمثيل للارتقاء بمهام "المجلس الصحي"
منذ 26 دقيقة 1083
صلاح الدين بصير: أسلحة الهلال تجعله مرشحًا لنيل اللقب الآسيوي
صلاح الدين بصير: أسلحة الهلال تجعله مرشحًا لنيل اللقب الآسيوي
منذ 27 دقيقة 1224
"الصحة": 47 مليون جرعة من اللقاح تم إعطائها حتى الآن
"الصحة": 47 مليون جرعة من اللقاح تم إعطائها حتى الآن
منذ 29 دقيقة 1096
أول ظهور لـ "أحمد العوضي" بعد شفاء ياسمين عبدالعزيز
أول ظهور لـ "أحمد العوضي" بعد شفاء ياسمين عبدالعزيز
منذ 32 دقيقة 374
التقاط صورة بجانب التاكسي
التقاط صورة بجانب التاكسي
منذ ساعة 344
علي البليهي يحتفل بيوم ميلاده
علي البليهي يحتفل بيوم ميلاده
منذ ساعة 1600