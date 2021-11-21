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محمد الذايدي : بوهانج " ما يمزح "
منذ 10 ساعات
1112
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التعليقات
الشمرى
عدد التعليقات : 4
منذ 29 دقيقة
يوهانج فريق قوى والديل وصوله الى هذة المرحله يجب على الهلال ان يعد العدة لذلك حتى لايتفاجئ بالكاس فى كوريا
الحذر ثم الحذر من الفريق الكورى
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