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آلية احتساب المعاش في نظام الضمان الاجتماعي المطور

منذ 11 ساعة
3788
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آلية احتساب المعاش في نظام الضمان الاجتماعي المطور

الرياض (صدى):
نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية احتساب المعاش في نظام الضمان الاجتماعي المطور.

وأوضحت الوزارة أن الآلية تسير وفق تصميم دقيق وخطة محددة لتقديم الدعم المناسب للمستفيد.

وبينت أن المعاش يحدد للمستقل والأسرة عن طريق جمع قيمة الدخل المكتسب لجميع أفراد الأسرة "الدخل الشهري".

ومن ثم يتم خصم 50% من قيمة الدخل الشهري وإضافة ذلك إلى مجموع الدخل غير المكتسب من دعوم حكومية، باستثناء دعم البرامج المساندة، والأشخاص ذوي الإعاقة.

وبعد ذلك يقارن المجموع "الدخل المحتسب" بالحد الأدنى المحتسب للمعاش وفقا للاستحقاق الشهري المعتمد لعدد أفراد الأسرة وهو 1100 ريال لعائل الأسرة، و550 ريال لكل فرد في الأسرة.

ونشرت الوزارة رابط التسجيل في النظام من خلال الرابط التالي من هـــــنــــا.

الضمان الاجتماعي
الموارد البشرية
معاش الضمان
نظام الضمان الاجتماعي المطور

التعليقات

kkkk
kkkk عدد التعليقات : 777
منذ 6 ساعات
استحقاق اي كلام يعني تظل الاسره فقيره حسبنا الله ونعم الوكيل نظام فاشل
1234
1234 عدد التعليقات : 13
منذ ساعة
مافهمت شي حديوضح
1234
1234 عدد التعليقات : 13
منذ ساعة
مافهمت شي حديوضح

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أحدث التعليقات

السيف
الحمدالله على نعمة العقل بس ان شاء الله فرج الله قريب جداً جداً
القادسبه
ماعليك. التحكيم. شغالين واللجان. شغالين لاتقلق. لاعبينهم بالاستراحات. عارفين النتيجه. محتفلين قبل المباره ..
واضح ***وصريح
ههههههههههههههههههههههههههههههههههه، موقف لا تحسد عليه، والأدهى والأمر إنه حصل في الجو البارد،،
رااايق
انت اخر واحد يتكلم على تاليسكا لأنك من الأول وانت تهاجمه وكأنه ماكل حالك ** لذلك هذا الكلام ماهمنا *** وبعدين وين اللي قال...
واضح ***وصريح
الحمد لله على السلامة.

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