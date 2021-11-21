الرياض (صدى):
نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية احتساب المعاش في نظام الضمان الاجتماعي المطور.
وأوضحت الوزارة أن الآلية تسير وفق تصميم دقيق وخطة محددة لتقديم الدعم المناسب للمستفيد.
وبينت أن المعاش يحدد للمستقل والأسرة عن طريق جمع قيمة الدخل المكتسب لجميع أفراد الأسرة "الدخل الشهري".
ومن ثم يتم خصم 50% من قيمة الدخل الشهري وإضافة ذلك إلى مجموع الدخل غير المكتسب من دعوم حكومية، باستثناء دعم البرامج المساندة، والأشخاص ذوي الإعاقة.
وبعد ذلك يقارن المجموع "الدخل المحتسب" بالحد الأدنى المحتسب للمعاش وفقا للاستحقاق الشهري المعتمد لعدد أفراد الأسرة وهو 1100 ريال لعائل الأسرة، و550 ريال لكل فرد في الأسرة.
ونشرت الوزارة رابط التسجيل في النظام من خلال الرابط التالي من هـــــنــــا.