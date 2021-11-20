سيدة تقتل زوجها وتقطع رأسه في مصر

القاهرة (صدى):
شهدت مصر جريمة قتل مروعة، نفذتها ربة منزل بحق زوجها، إذ أنهت حياته وفصلت رأسه عن جسده.
وكان الأهالي قد عثروا على جثمان المجني عليه في صندوق قمامة بالشارع، حيث تجمهروا حول كيس كبير به بقع من الدم، وقاموا بإبلاغ الشرطة على الفور.
وفي التحقيقات أفاد ابن المجني عليه، بأنه عقب عودته إلى المنزل، طلبت منه والدته، مساعدتها في إلقاء بعض المخلفات، وجهزتها أمام باب الشقة، وتبين له أن ما كان بداخل الكيس، جثمان والده.
وأقرت الزوجة بجريمتها، موضحة أن سوء معاملة زوجها لها على مدار عدة سنوات دفعها لإنهاء حياته والتخلص منه.
وأشارت الجانية إلى إدمان زوجها المخدرات والمنشطات، ما دفعه لمعاشرتها بطريقة محرمة رفضتها عدة مرات فما كان منه إلا أن يتعدي عليها بالضرب المبرح لإجبارها على الاستجابة له حتى قررت التخلص منه بقتله.