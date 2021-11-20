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بيع لحوم الحمير في الأردن يثير الجدل

منذ 3 ساعات
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بيع لحوم الحمير في الأردن يثير الجدل

عمّان (صدى):

تداولت في الساعات الماضية، أنباء حول بيع لحوم الحمير في عمان، الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين عدد من النشطاء.

ومن جانبه أكد مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن نزار محمود مهيدات أن ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول بيع لحوم الحمير في عمان، عار عن الصحة.

وأكد أن كافة المنشآت الغذائية بما فيها أماكن بيع اللحوم تخضع لرقابة دورية مشددة من قبل فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة، في كافة فروعها بما فيها الفروع المستحدثة مؤخرا في مختلف محافظات المملكة.

ودعا مدير الغذاء والدواء في الأردن إلى تحري الحقيقة والالتزام بالدقة والموضوعية والرجوع للمؤسسة والجهات الأمنية المختصة للتأكد من صحة مثل هذه المعلومات قبل تداولها تجنبا لتضليل المواطنين.

الاردن
عمان
الغذاء والدواء
لحوم الحمير

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55321
منذ ساعة
يبدو ان بيع لحوم الحمير منتشر في الوطن العربي

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أحدث التعليقات

ابو عمار
فستان كشف احدى ساقيها لا يعتبر غريب ولا يثير الجدل بل يعتبر انها مستتره جدا
بوحميد
حتى افقر الدول لديهم ضمان اجتماعي لا يجي واحد يقول حنا فقط لدينا ضمان
ابو عمار
500 مليون ريال مبلغ كبير جدا
لا يهمونك انا مجنونك
والله كلامك اشد على شلة حسب الله من وقع الحسام المهند
ابو عمار
صوتها مو غريب

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