بيع لحوم الحمير في الأردن يثير الجدل

عمّان (صدى):
تداولت في الساعات الماضية، أنباء حول بيع لحوم الحمير في عمان، الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين عدد من النشطاء.
ومن جانبه أكد مدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن نزار محمود مهيدات أن ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول بيع لحوم الحمير في عمان، عار عن الصحة.
وأكد أن كافة المنشآت الغذائية بما فيها أماكن بيع اللحوم تخضع لرقابة دورية مشددة من قبل فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة، في كافة فروعها بما فيها الفروع المستحدثة مؤخرا في مختلف محافظات المملكة.
ودعا مدير الغذاء والدواء في الأردن إلى تحري الحقيقة والالتزام بالدقة والموضوعية والرجوع للمؤسسة والجهات الأمنية المختصة للتأكد من صحة مثل هذه المعلومات قبل تداولها تجنبا لتضليل المواطنين.