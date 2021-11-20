الهريفي: تاليسكا يريد من يخدم له ولا يخدم لهم

نواف السالم (صدى):
رأى لاعب النصر السابق فهد الهريفي، أن اللاعب أندرسون تاليسكا، لا ينهض بالمجموعة، ويريد من يخدم له ولا يخدم لهم.
جاء ذلك ردًا على تغريدة للأمير تركي بن خالد بن فيصل، قال فيها: "تاليسكا لاعب كبير كل الأندية تتمناه لكن تم إخراجه من اليوم الأول من مهمته الأساسية كلاعب، بهدف استفزاز الآخرين، والهياط، ومن ثم تم إقحامه في مقارنات وتحديات لا دخل له فيها، يلعب مع مجموعة فاقدة الثقة في نفسها غير متجانسة، نفس الكلام ينطبق على ابوبكر مع اختلاف التفاصيل".
ورد الهريفي معلقا على حديث الأمير تركي، بقوله: "كل ما ذكرت يا صديقي مالها في التشخيص الفني ابداً، أعيد وأكرر، هو يملك قوة للتسديد ودقته لكنه يريد من يحضرله، هو لا ينهض بالمجموعة لذلك يريد فريق يستحوذ وله هوية ليتألق، هو يتمركز ويزيد من الكثافة العددية في 18 لذلك يريد من يخدم له ولا يخدم لهم، هو إذا غابت المجموعة لا يظهر".
وأضاف الهريفي: "للأسف الاستقطابات من ثلاث سنوات خاطئة، وليست أفضل ممن سبق بل وليست أجهز ، تاليسكا له 8 شهور بدون نادي، أبو بكر 3 شهور لا يتمرن، أنسيلمو 50 يوم بدون تمارين كارثة".
وكان التعادل الإيجابي قد خيم على مواجهة النصر والرائد 2-2، على ملعب مرسول بارك ضمن الجولة الـ12 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وحصل النصر على ضربة جزاء، تقدم لها تاليسكا وتصدى حارس الرائد لها، لكن أندرسون أكملها في المرمى بالدقيقة 23.