نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الهريفي: تاليسكا يريد من يخدم له ولا يخدم لهم

منذ 5 ساعات
5230
2
الهريفي: تاليسكا يريد من يخدم له ولا يخدم لهم

نواف السالم (صدى):
رأى لاعب النصر السابق فهد الهريفي، أن اللاعب أندرسون تاليسكا، لا ينهض بالمجموعة، ويريد من يخدم له ولا يخدم لهم.

جاء ذلك ردًا على تغريدة للأمير تركي بن خالد بن فيصل، قال فيها: "تاليسكا لاعب كبير كل الأندية تتمناه لكن تم إخراجه من اليوم الأول من مهمته الأساسية كلاعب، بهدف استفزاز الآخرين، والهياط، ومن ثم تم إقحامه في مقارنات وتحديات لا دخل له فيها، يلعب مع مجموعة فاقدة الثقة في نفسها غير متجانسة، نفس الكلام ينطبق على ابوبكر مع اختلاف التفاصيل".

ورد الهريفي معلقا على حديث الأمير تركي، بقوله: "كل ما ذكرت يا صديقي مالها في التشخيص الفني ابداً، أعيد وأكرر، هو يملك قوة للتسديد ودقته لكنه يريد من يحضرله، هو لا ينهض بالمجموعة لذلك يريد فريق يستحوذ وله هوية ليتألق، هو يتمركز ويزيد من الكثافة العددية في 18 لذلك يريد من يخدم له ولا يخدم لهم، هو إذا غابت المجموعة لا يظهر".

وأضاف الهريفي: "للأسف الاستقطابات من ثلاث سنوات خاطئة، وليست أفضل ممن سبق بل وليست أجهز ، تاليسكا له 8 شهور بدون نادي، أبو بكر 3 شهور لا يتمرن، أنسيلمو 50 يوم بدون تمارين كارثة".

وكان التعادل الإيجابي قد خيم على مواجهة النصر والرائد 2-2، على ملعب مرسول بارك ضمن الجولة الـ12 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحصل النصر على ضربة جزاء، تقدم لها تاليسكا وتصدى حارس الرائد لها، لكن أندرسون أكملها في المرمى بالدقيقة 23.

التعليقات

ابو لووووووو
ابو لووووووو عدد التعليقات : 2
منذ ساعة
هذا باقي ما انقلع
ابو حمدان
ابو حمدان عدد التعليقات : 1
منذ 15 دقيقة
معروف اللاعب رأس الحربة يحتاج من يريد من يخدم له ويجهز له الكرة كما كان يفعل يوسف خميس لماجد عبدالله .

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
باذن الله الهلال يحقق الثامنه وعارفين من يدعم بوهانج ويتمنون فوزهم لكن جلادناهم وحطمنا مشروعهم المزيف ومازال الهدم جاري
ابو حمدان
معروف اللاعب رأس الحربة يحتاج من يريد من يخدم له ويجهز له الكرة كما كان يفعل يوسف خميس لماجد عبدالله .
ابو عمار
هذا الاهبل يستحق العقاب القاسي
ابو عمار
امحق سواق راح فيها
ابو عمار
طيب لحقو على الزواج والا فاتهم

أخر الأخبار

أسعار الذهب اليوم الأحد
أسعار الذهب اليوم الأحد
منذ 4 دقائق 1087
شكوى للموارد البشرية بحرمان أطباء من رواتبهم منذ شهرين
شكوى للموارد البشرية بحرمان أطباء من رواتبهم منذ شهرين
منذ 12 دقيقة 1090
الأمطار الغزيرة تجرف الجثث في مصر
الأمطار الغزيرة تجرف الجثث في مصر
منذ 19 دقيقة 187
مستشار أسري يكشف أخطر الحوارات الزوجية
مستشار أسري يكشف أخطر الحوارات الزوجية
منذ 24 دقيقة 1181
أنهت علاقتها به فهددها بفضحها
أنهت علاقتها به فهددها بفضحها
منذ 30 دقيقة 271
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
منذ ساعة 1317
انفجار ضخم بمحطة وقود في إيران
انفجار ضخم بمحطة وقود في إيران
منذ ساعة 1261
"أكبر رؤساء أمريكا".. بايدن يحتفل بعيد ميلاده الـ 79
"أكبر رؤساء أمريكا".. بايدن يحتفل بعيد ميلاده الـ 79
منذ ساعة 1190
هيفاء وهبي بفستان جريء في دبي
هيفاء وهبي بفستان جريء في دبي
منذ ساعة 755
طبيب يجدد عقده ذاتيا ويزيد راتبه رغم طي قيده بالطائف
طبيب يجدد عقده ذاتيا ويزيد راتبه رغم طي قيده بالطائف
منذ ساعتين 1871