توضيح بشأن "معاش الضمان" للمطلقات المقيمات مع أسرهن

الرياض (صدى):
على خلفية تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور، تسائلت سيدة عن موقف المطلقات المقيمات مع أسرهن واللاتي ليس لهن منزل مستقل من استحقاق معاش الضمان.
وقالت في استفسارها : "كانوا يقولون من باب الطقطقة إنه بينقطع عليكم الضمان يالمطلقات بس ما كنت أصدق، الشروط الجديدة غير مفهومة ليه لازم يكون عندي منزل عشان اقدم طيب انا ساكنه مع ابوي وعلي دين جالسة اسدده من الضمان".
ومن جانبها تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع سؤال المواطنة، بالجواب بأنه: "ينظر نظام الضمان الاجتماعي الجديد إلى الأفراد في المسكن الواحد كأسرة واحدة، وفي حال السكن مع أفراد الأسرة فيتم التسجيل كتابع للعائل، ويمكنه التسجيل بشكل مستقل في حال أثبات استقلالية السكن".
ويستهدف النظام المطور الأفراد والأسر الأشد حاجة، لتزويدهم بالدعم المادي، وتمكين المستحقين لتحسين حالتهم المعيشية، وتحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى أشخاص منتجين من خلال التأهيل والتدريب وتقديم عروض العمل المناسبة بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية.
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