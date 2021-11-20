ابنة القذافي تدخل على خط الانتخابات في ليبيا

طرابلس (صدى):
دعت عائشة القذافي، ابنة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، الشعب لدعم ومساندة شقيقها سيف الإسلام، المرشح رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقالت عائشة في بيان صادر عنها: "إلى أبناء وطني الغالي، إلى حرائر ليبيا أمهات وأخوات وشقائق الشهداء والرجال، إلى من أوصى بكنْ والدي في شهادته، وكل شريفات الوطن وماجداته فقد آن الأوان أن ينجلي ليل الذل والمهانة بصبح يعيد صفاء الحياة وينتشل ليبيا من وحل الدنس والنهوض بها مجدداً".
وأضافت: "لقد علمتنا تجارب التاريخ أن أدوات معارك استنهاض الأوطان تختلف حسب الظروف والمعطيات والمتغيرات، لأن لا ثابت فيها إلا الوطن".
وبالغت ابنة القذافي في مدح أخيها قائلة: "سيف الإسلام الذي عرفتموه في الرخاء والشدة.. سيف الإسلام الذي وضع ليبيا نصب عينيه فرفض أن يغادرها رغم العروض والمغريات التي عرضت عليه طيلة هذه السنين العجاف، فآثر ليبيا رغم أن الموت كان يتهدده، وكانت المؤامرات تحاك ضده ممن لا يريدون الخير لليبيا، ولكنها كانت وما زالت وستبقى خياره الوحيد".
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