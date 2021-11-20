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ابنة القذافي تدخل على خط الانتخابات في ليبيا

منذ 5 ساعات
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ابنة القذافي تدخل على خط الانتخابات في ليبيا

طرابلس (صدى):
دعت عائشة القذافي، ابنة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، الشعب لدعم ومساندة شقيقها سيف الإسلام، المرشح رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت عائشة في بيان صادر عنها: "إلى أبناء وطني الغالي، إلى حرائر ليبيا أمهات وأخوات وشقائق الشهداء والرجال، إلى من أوصى بكنْ والدي في شهادته، وكل شريفات الوطن وماجداته فقد آن الأوان أن ينجلي ليل الذل والمهانة بصبح يعيد صفاء الحياة وينتشل ليبيا من وحل الدنس والنهوض بها مجدداً".

‏وأضافت: "لقد علمتنا تجارب التاريخ أن أدوات معارك استنهاض الأوطان تختلف حسب الظروف والمعطيات والمتغيرات، لأن لا ثابت فيها إلا الوطن".

وبالغت ابنة القذافي في مدح أخيها قائلة: "سيف الإسلام الذي عرفتموه في الرخاء والشدة.. سيف الإسلام الذي وضع ليبيا نصب عينيه فرفض أن يغادرها رغم العروض والمغريات التي عرضت عليه طيلة هذه السنين العجاف، فآثر ليبيا رغم أن الموت كان يتهدده، وكانت المؤامرات تحاك ضده ممن لا يريدون الخير لليبيا، ولكنها كانت وما زالت وستبقى خياره الوحيد".

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التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55321
منذ 57 دقيقة
لو ترشجت عائشه يمكن يتم انتخابها

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أحدث التعليقات

ابو عمار
فستان كشف احدى ساقيها لا يعتبر غريب ولا يثير الجدل بل يعتبر انها مستتره جدا
بوحميد
حتى افقر الدول لديهم ضمان اجتماعي لا يجي واحد يقول حنا فقط لدينا ضمان
ابو عمار
500 مليون ريال مبلغ كبير جدا
لا يهمونك انا مجنونك
والله كلامك اشد على شلة حسب الله من وقع الحسام المهند
ابو عمار
صوتها مو غريب

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