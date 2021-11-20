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رئيس الهلال قبل نهائي دوري الأبطال: أمامنا 90 دقيقة لا تخضع لأي مقارنات

منذ ساعة
1217
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رئيس الهلال قبل نهائي دوري الأبطال: أمامنا 90 دقيقة لا تخضع لأي مقارنات

طلال الغامدي (صدى):
تحدث رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن سعد بن نافل عن مواجهة الهلال و"بوهانغ" الكوري، قائلا:" تبقى أقل من ثلاثة أيام قبل نهائي دوري أبطال آسيا الذي يجمع الهلال بمنافسه "بوهانغ" الكوري في مواجهة نمثل فيها الوطن قبل أن نمثّل نادينا".

وأوضح فهد بن سعد:"أمامنا منافس شرس ومتمرس يعادل الهلال في مرات تحقيق دوري الأبطال؛ لذا نحن أمام 90 دقيقة لا تخضع لأي معايير أو مقارنات".

وأشار:"مثلما نثق في قدرات أبطالنا في الملعب، نثق في جماهيرنا العزيزة ونثمّن استشعارهم أهمية النهائي، وتشجيعهم المؤثر، وتعاونهم مع القوة الزرقاء بما يحفز أبطالنا ويؤثر على المنافسين، وهو ما نلمسه في الواقع وأخبروني به اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية".

الهلال
مباراة
أبطال
فهد بن سعد
بوهانغ

التعليقات

القادسبه
القادسبه عدد التعليقات : 26
منذ 24 دقيقة
ماعليك محتفلين. قبل المبارة
سلامه الحكام. واللجان. وامين. المسابقات القلسم
كله مع المدلل

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أحدث التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
يعطيك العافيه دكتور
عوض الحربي
لا بعد بطقم نادي الرايد وقاحه الذي يلقنهم درس في حركة اص
القادسبه
ماعليك محتفلين. قبل المبارة سلامه الحكام. واللجان. وامين. المسابقات القلسم كله مع المدلل
المقنع
احذرو من بعض الحسابات والمواقع الإلكترونية الي تتحدث عن الاستثمار او الاسهم او الربح السريع في السعوديه ويضعوص صور الفلوس...! او جريمه تهز السعوديه...
Suliman
هل مسكين مشغول بالنصر س ع ينطبق عليها المثل لكل ساقط لاقط

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