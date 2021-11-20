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 بخاري يرد على استبعادات النصر 

منذ 9 ساعات
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 بخاري يرد على استبعادات النصر 

طلال الغامدي (صدى):
أوضح أمين بخاري، حارس مرمى النصر، أنه  غير راضٍ، عن غيابه المتكرر عن المشاركة في المباريات الرسمية.

وعرض أمين بخاري، بعد سقوط النصر، صورة له، في أثناء تألقه، في إحدى الحصص التدريبية الجماعية، دون أن يكتب أي كلمة أو تعليق.

وبات خبر استبعاد بخاري، عاديًا، في ظل آراء المدربين الفنية، واختياراتهم، كما أن حارس مرمى النصر، له موقف معقد، يعيشه في ملعب مرسول بارك، حيث يتغيب دون أسباب واضحة.

وكان النصر، تعادل مع  الرائد، في مباراة جمعت بينهما، على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر
الرائد
دوري المحترفين
ملعب مرسول بارك
أمين بخاري

التعليقات

kkkk
kkkk عدد التعليقات : 775
منذ 5 دقائق
لاعب متميز ولكن في المكان الخطاء شف لك نادي ثاني

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أحدث التعليقات

برنس
باذن الله تعالى ينهزم الهلال باذن الله تعالى ينهزم شر هزيمه
برنس
الحمدلله الذى عافنا الحمدلله الذى عافانا
kkkk
ابوشنب ناوي نيه مش طيبه
kkkk
باذن الله تعالى البطوله سعوديه خليجيه عربيه لزعيم اسيا العالمي
ابن شنار
يتبع وان شاء الله

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