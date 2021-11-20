 بخاري يرد على استبعادات النصر 

طلال الغامدي (صدى):
أوضح أمين بخاري، حارس مرمى النصر، أنه غير راضٍ، عن غيابه المتكرر عن المشاركة في المباريات الرسمية.
وعرض أمين بخاري، بعد سقوط النصر، صورة له، في أثناء تألقه، في إحدى الحصص التدريبية الجماعية، دون أن يكتب أي كلمة أو تعليق.
وبات خبر استبعاد بخاري، عاديًا، في ظل آراء المدربين الفنية، واختياراتهم، كما أن حارس مرمى النصر، له موقف معقد، يعيشه في ملعب مرسول بارك، حيث يتغيب دون أسباب واضحة.
وكان النصر، تعادل مع الرائد، في مباراة جمعت بينهما، على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.