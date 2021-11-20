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بالصور.. غادة عبدالرازق تبهر الجمهور في أحدث إطلالتها

منذ 6 ساعات
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بالصور.. غادة عبدالرازق تبهر الجمهور في أحدث إطلالتها

القاهرة (صدى):
خضعت الفنانة والنجمة المصرية غادة عبد الرازق، لجلسة التصوير جديدة خطفت أنظار جمهورها بعدما نشرتها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وبينت الصور غادة عبدالرازق بإطلالة جذابة، شتوية أنيقة، واعتمدت مكياجًا مميزا وتسريحة شعر بسيطة، وحازت الصور على إعجاب جمهور ومتابعي الفنانة.

وكانت كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن سبب عدم حضورها المهرجانات الفنية، قائلة: "لا أحب التواجد في المهرجانات".

وأكدت أن الحالة الوحيدة التي ستذهب للمهرجان فيها هي تكريمها، قائلة: "لو هتكرم هروح يوم تكريمي وهبقى في منتهى السعادة

غادة عبدالرازق
الجمهور
المهرجانات الفنية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55321
منذ ساعة
البركه في ورش الترميم

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أحدث التعليقات

ابو عمار
فستان كشف احدى ساقيها لا يعتبر غريب ولا يثير الجدل بل يعتبر انها مستتره جدا
بوحميد
حتى افقر الدول لديهم ضمان اجتماعي لا يجي واحد يقول حنا فقط لدينا ضمان
ابو عمار
500 مليون ريال مبلغ كبير جدا
لا يهمونك انا مجنونك
والله كلامك اشد على شلة حسب الله من وقع الحسام المهند
ابو عمار
صوتها مو غريب

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