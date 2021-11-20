بالصور.. غادة عبدالرازق تبهر الجمهور في أحدث إطلالتها

القاهرة (صدى):
خضعت الفنانة والنجمة المصرية غادة عبد الرازق، لجلسة التصوير جديدة خطفت أنظار جمهورها بعدما نشرتها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وبينت الصور غادة عبدالرازق بإطلالة جذابة، شتوية أنيقة، واعتمدت مكياجًا مميزا وتسريحة شعر بسيطة، وحازت الصور على إعجاب جمهور ومتابعي الفنانة.
وكانت كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن سبب عدم حضورها المهرجانات الفنية، قائلة: "لا أحب التواجد في المهرجانات".
وأكدت أن الحالة الوحيدة التي ستذهب للمهرجان فيها هي تكريمها، قائلة: "لو هتكرم هروح يوم تكريمي وهبقى في منتهى السعادة