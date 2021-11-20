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ضبط 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة قاموا بالصيد دون ترخيص

منذ ساعة
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ضبط 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة قاموا بالصيد دون ترخيص

الرياض (صدى):
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لقيامهم بالصيد دون ترخيص في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بمنطقة حائل، وبحوزتهم (3) صقور تستخدم في الصيد، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم المضبوطات للجهة المختصة.

وبين المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أن عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال، وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

 

عقوبة
ترخيص
الصيد
القوات الخاصة للأمن البيئي

التعليقات

محمد البقعاوي
محمد البقعاوي عدد التعليقات : 31
منذ 39 دقيقة
الله يقويكم التعليمات واضحه وصريحه والمفروض التقيد بالأنظمة المتبعه والذي لايتقيد تطبق بحقه أقصي العقوبه التي حددها النظام وشكرًا للجميع ✍️✋✍️✋

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أحدث التعليقات

الرمز
وينك ياع.س.ع.ماهذيت والامشغول..........
ع. س. ع
لكل ساقط لاقط، الآسيوية صعبة قوية
ع. س. ع
اقول طير بس يا بكاية
محمد البقعاوي
الله يقويكم التعليمات واضحه وصريحه والمفروض التقيد بالأنظمة المتبعه والذي لايتقيد تطبق بحقه أقصي العقوبه التي حددها النظام وشكرًا للجميع ✍️✋✍️✋
عبود
ما انتي شوهتيه يوم كان حي الان حلي في عينك

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