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بالفيديو.. عبدالاله العمري يعتذر لجماهير النصر بسبب صورة جدلية

منذ 9 ساعات
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بالفيديو.. عبدالاله العمري يعتذر لجماهير النصر بسبب صورة جدلية

ماجد محمد (صدى):
قدم النجم عبد الإله العمري، الاعتذار إلى جماهير نادي النصر، مساء اليوم السبت، بسبب صورة جدلية، التقطتها، في أثناء مباراة الرائد.

وقال عبد الإله، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: "السلام عليكم اقدم اعتذاري لجمهور العالمي عن لقطة التصوير مع احد المشجعين (الذي طلب مني التصوير معه بجواله الخاص) ولم ارده ولم ارد اي شخص منكم وهاردلكم ونعدكم بالافضل بالمباريات القادمه ان شاء الله وشكرا".

جاء ذلك بعد تداول صورة عبر تويتر، بين عبد الإله العمري، وعدد من مشجعي النصر، ما استفز قطاعًا واسعًا، بسبب ظهور المدافع الكبير، مبتسمًا، رغم التعادل السيء.

كان النصر قد سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2)، أمام الرائد، في لقاء جمع بينهما على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الثانية عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

النصر
عبدالاله العمري
صورة جدلية

التعليقات

kkkk
kkkk عدد التعليقات : 775
منذ 27 دقيقة
عايد يصور في ملعب بليهي بارك وش المشكله وحارمينه من الابتسامه صحيح جمهور فقر

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أحدث التعليقات

برنس
باذن الله تعالى ينهزم الهلال باذن الله تعالى ينهزم شر هزيمه
برنس
الحمدلله الذى عافنا الحمدلله الذى عافانا
kkkk
ابوشنب ناوي نيه مش طيبه
kkkk
باذن الله تعالى البطوله سعوديه خليجيه عربيه لزعيم اسيا العالمي
ابن شنار
يتبع وان شاء الله

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