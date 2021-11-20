العنزي تعليقا على انشغال النصر بالمشاهير: "مشغولين بما هو أهم"

نواف السالم (صدى):
انتقد الإعلامي محمد شنوان العنزي ، إدارة النصر بعد استقبالها أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي قبل مباراة الرائد الذي انتهت بالتعادل بين الفربقين.
وقال العنزي تعليقا على انشغال إدارة النصر بالمشاهير : "ماهم فاضين ..للنصر ولا جمهوره .. إدارة ملعب ..وغيرها مشغولين ..بما هو أهم !".
جاء ذلك تعليقا على صورا نشرها على صفحته بتويتر أظهرت صورة من دعوة إدارة النصر لأريج عبدالله ، حيث وجهت الأخيرة عبارات الشكر لإدارة مرسول بارك.
يذكر أن فريق النصر سقط في فخ التعادل أمام نظيره الرائد، بنتيجة 2-2، في إطار منافسات الجولة الـ 12 لدوري المحترفين