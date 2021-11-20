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كلن يغني على ليلاه
منذ 10 ساعات
1745
1
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 55321
منذ 8 دقائق
صوتها مو غريب
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أحدث التعليقات
ابو عمار
فستان كشف احدى ساقيها لا يعتبر غريب ولا يثير الجدل بل يعتبر انها مستتره جدا
بوحميد
حتى افقر الدول لديهم ضمان اجتماعي لا يجي واحد يقول حنا فقط لدينا ضمان
ابو عمار
500 مليون ريال مبلغ كبير جدا
لا يهمونك انا مجنونك
والله كلامك اشد على شلة حسب الله من وقع الحسام المهند
ابو عمار
صوتها مو غريب
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