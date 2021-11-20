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القبض على المتهم باغتصاب طفلة وقتلها بعد 62 عاما

منذ 9 ساعات
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القبض على المتهم باغتصاب طفلة وقتلها بعد 62 عاما

واشنطن (صدى):
تمكنت الشرطة الأميركية، من حل لغز جريمة قتل مروعة وقعت عام 1959، وكانت ضحيتها فتاة عمرها 9 أعوام فقط..

وقالت شرطة سبوكين، على حسابها في تويتر: "توصل المحققون إلى حل جريمة قتل باردة تعود إلى عام 1959".

وتبين أن الجاني هو بائع متجول كان يدعى جون راي هوف، وتوفي منتحرا عام 1970 عن عمر ناهز 31 عاما، وذلك بعد أن قدمت ابنته الحمض النووي للمحققين في سبوكين، مما ساعد على حل قضية مقتل روجرز".

وسبق أن أدين هوف بالاعتداء على امرأة، بعد ربطها بملابسها وخنقها. وكان آنذاك يعمل جنديا قبل أن يتم تسريحه من الجيش ويتحول إلى بائع متجول

قتل
الشرطة الأمريكية
اغتصاب طفلة
بائع متجول

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55321
منذ 59 دقيقة
اوكي

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أحدث التعليقات

ابو عمار
فستان كشف احدى ساقيها لا يعتبر غريب ولا يثير الجدل بل يعتبر انها مستتره جدا
بوحميد
حتى افقر الدول لديهم ضمان اجتماعي لا يجي واحد يقول حنا فقط لدينا ضمان
ابو عمار
500 مليون ريال مبلغ كبير جدا
لا يهمونك انا مجنونك
والله كلامك اشد على شلة حسب الله من وقع الحسام المهند
ابو عمار
صوتها مو غريب

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