محامية فاتن موسى تكشف السبب وراء طلاق موكلتها والفنان مصطفى فهمي

القاهرة (صدى):
كشفت المحامية إيناس فوزي، وكيلة الإعلامية اللبنانية فاتن موسى طليقة الفنان مصطفى فهمي، سبب طلاقهما.
وقالت إيناس فوزي،، إن "الأمومة هي سر انفصال الثنائي، حيث كانت فاتن موسى تتمنى أن تصبح أما وطالبت مصطفى فهمي بهذا الأمر أكثر من مرة، ولكنه كان يرفض.
وأوضحت أن موكلتها فاتن موسى تلقت مكالمة هاتفية من سناء لحظي، محامية مصطفى فهمي، في 27 أكتوبر الماضي، وأشارت لها إلى أن "الفنان قد يكون طلقها، وسألتها عن أغراضها وحقوقها".
وأضافت: "قبل سفرها بليلة كانت فاتن سهرانة مع مصطفى فهمي كأي زوجين، وكان من المفترض أنه يسافر معها لحضور خطوبة شقيقتها ولكن اعتذر في آخر وقت ولدينا أوراق حجوزاته للسفر .