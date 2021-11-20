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نهاية التهور في السيول
منذ 9 ساعات
1683
1
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التعليقات
مدحد
عدد التعليقات : 188
منذ ساعة
اببببب
السيل لاحدر
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أحدث التعليقات
محمد
تريدون الدين و العلم في آن واحد مستحيل خير لكم ان اختاروا الدين أما العلماء فهم كفار سيدخلون جهنم أما أنتم لكم الجنة خالدين...
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