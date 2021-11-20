بالفيديو.. حكاية مسنة سعودية عشقت أم كلثوم وتأثرت بها كليا

أميرة خالد (صدى):
قالت أم سلطان، أنها تحب أم كلثوم بشدة ومن شدة حبها لها تأثرت بشخصيتها وظهر هذا التأثير في ملابسها وزيها والديكورات الخاصة بها، بها قائله:" اام كلثوم لن تتكرر" وذلك خلال تواجدها أثناء حفل السيدك أم كلثوم بمسرح كوكب الشرق.
وتابعت، من حبي لها حفظت جميع أغانيها وقمت بشراء رباعيه الخيام ولكن أحزنني أنني ضيعتها وأنا في طريقي إلى العمرة، قائله "ما نقدر ننسى ام كلثوم".
وعرض خلال الحفل أربع شخصيات يجسدون شخصية السيدة الراحلة ام كلثوم في مسرحية رحلة الست، وهو عرض مسرحي لكوكب بالشرق يحكي رحلتها الفنية منذ نعومة أظفارها ورحلة حياتها.