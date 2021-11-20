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سواق جاب العيد
منذ 16 ساعة
1765
1
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 55340
منذ 25 دقيقة
امحق سواق راح فيها
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أحدث التعليقات
زعيم اااسيا
باذن الله الهلال يحقق الثامنه وعارفين من يدعم بوهانج ويتمنون فوزهم لكن جلادناهم وحطمنا مشروعهم المزيف ومازال الهدم جاري
ابو حمدان
معروف اللاعب رأس الحربة يحتاج من يريد من يخدم له ويجهز له الكرة كما كان يفعل يوسف خميس لماجد عبدالله .
ابو عمار
هذا الاهبل يستحق العقاب القاسي
ابو عمار
امحق سواق راح فيها
ابو عمار
طيب لحقو على الزواج والا فاتهم
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