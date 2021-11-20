فتاة تطلب وجبة طعام من مطعم شهير وعند فتحها تفاجأت بـ "شيء صادم"

لندن (صدى):
تفاجأت فتاة بوجود دودة في قطعة ذرة من أحد سلاسل المطاعم الشهيرة أثناء تناولها وجبة طلبتها من المطعم.
وطلبت كايلي آن 21 عامًا من بروملي بلندن وجبة دجاج من أحد المطاعم. داخل وجبة الدجاج، وجود دودة بحجم 1.5 بوصة داخل ذرة على قطعة خبز
وبينما كانت الفتاة تبحث عما بداخل الذرة الغريبة، رددت مفزعةً: «أعتقد أن هذه دودة» ،وبصقتها على الفور حيث اعتقدت أنها ذرة حلوة غير مكتملة النمو، لكن بعد ذلك رأيت أنها دودة فبدأت في تصوير الفيديو لتوثيق الواقعة.
وأوضحت أن طلبها بقيمة 43 جنيهًا إسترلينيًا لكنه كان قادراً على ترك الأسرة بأكملها تشعر بالغثيان لبقية الليل