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فتاة تطلب وجبة طعام من مطعم شهير وعند فتحها تفاجأت بـ "شيء صادم"

منذ 4 ساعات
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فتاة تطلب وجبة طعام من مطعم شهير وعند فتحها تفاجأت بـ "شيء صادم"

لندن (صدى):
تفاجأت فتاة بوجود دودة في قطعة ذرة من أحد سلاسل المطاعم الشهيرة أثناء تناولها وجبة طلبتها من المطعم.

وطلبت كايلي آن 21 عامًا من بروملي بلندن وجبة دجاج من أحد المطاعم. داخل وجبة الدجاج، وجود دودة بحجم 1.5 بوصة داخل ذرة على قطعة خبز

وبينما كانت الفتاة تبحث عما بداخل الذرة الغريبة، رددت مفزعةً: «أعتقد أن هذه دودة» ،وبصقتها على الفور حيث اعتقدت أنها ذرة حلوة غير مكتملة النمو، لكن بعد ذلك رأيت أنها دودة فبدأت في تصوير الفيديو لتوثيق الواقعة.

وأوضحت أن طلبها بقيمة 43 جنيهًا إسترلينيًا لكنه كان قادراً على ترك الأسرة بأكملها تشعر بالغثيان لبقية الليل

لندن
فتاة
مطعم شهير

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83746
منذ 36 دقيقة
😷😷😷😷

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
جلدهم الرائد لكن الحظ وقف معاهم
عندما يغيب المساء
😷😷😷😷
عندما يغيب المساء
الله المستعان
عندما يغيب المساء
الوالد ما يبخل على أولاده ولكن البلاء في بعض الاولاد لايقبل بالمعقول. ويحمل الوالد فوق طاقته بحجت ان القانون في صفه والله ان التمرد...
عندما يغيب المساء
يا النيابه العامه تدرون كم ياخذ الواحد من الضمان الاجتماعي رب الاسره له 1156 ريال وكل تابع له 414 يعني ايش يسوي بها فين...

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