هجوم عنيف على لاعبي النصر بسبب صورة مثيرة

نواف السالم (صدى):
هاجم الإعلامي الرياضي سلطان الحارثي، نجوم النصر، بعد انتشار صورة مثيرة للجدل، على هامش تدريبات الفريق الأول لكرة القدم.
جاء ذلك بعد انتشار صورة جماعية لنجوم النصر، على هامش تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، وهم يؤدون فيها حركة "الصمت".
وقال الحارثي في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "فريق خرج من دوري أبطال آسيا 2021، أمام الهلال، ومركزه في الدوري متأخر، وأقال مدربه ومديره التنفيذي، وجماهيره غير راضية، ويخرج لاعبيه بهذا الشكل المزري!!".
وأضاف الإعلامي الرياضي: "ويبقى السؤال.. (أص) لمن؟!، للمدرب السابق؟، أو لحسين عبدالغني؟!، أو لفهد الهريفي؟!، أو للجماهير؟!، أو للإعلام؟!".
والنصر يواجه مساء اليوم السبت، فريق الرائد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر، من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022