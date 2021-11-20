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هجوم عنيف على لاعبي النصر بسبب صورة مثيرة

منذ ساعة
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هجوم عنيف على لاعبي النصر بسبب صورة مثيرة

نواف السالم (صدى):
هاجم الإعلامي الرياضي سلطان الحارثي، نجوم النصر، بعد انتشار صورة مثيرة للجدل، على هامش تدريبات الفريق الأول لكرة القدم.

جاء ذلك بعد انتشار صورة جماعية لنجوم النصر، على هامش تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، وهم يؤدون فيها حركة "الصمت".

وقال الحارثي في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "فريق خرج من دوري أبطال آسيا 2021، أمام الهلال، ومركزه في الدوري متأخر، وأقال مدربه ومديره التنفيذي، وجماهيره غير راضية، ويخرج لاعبيه بهذا الشكل المزري!!".

وأضاف الإعلامي الرياضي: "ويبقى السؤال.. (أص) لمن؟!، للمدرب السابق؟، أو لحسين عبدالغني؟!، أو لفهد الهريفي؟!، أو للجماهير؟!، أو للإعلام؟!".

والنصر يواجه مساء اليوم السبت، فريق الرائد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر، من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022

النصر
الرائد
سلطان الحارثي

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2584
منذ ساعة
وش تتوقعون من فريق الفشل ابو خرقه
لولا موقعت الجمل
لولا موقعت الجمل عدد التعليقات : 30
منذ ساعة
ي لاعبي النصر السعوديين …
حاولو تكونو محترمين لانفسكم اولا ولي من تمثلون ثانيا
لا يكون اي واحد يدفكم وانتم مع … ي شقراء
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3075
منذ ساعة
فريق ابو خرقة، الآسيوية صعبة قوية الآسيوية مستحيلة عصية
Z
Z عدد التعليقات : 1276
منذ ساعة
يقصدونك يانواف انت ويقصدون الطواقي🤣

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أحدث التعليقات

يوسف الوابصي
ايش فصيلة الدم .المطلوبه للتبرع
محمد البقعاوي
كفووووو أبها الأبطال الله ينصركم علي كلاب المجوس وفقكم الله جميعًا ✍️✋✍️✋
Z
يقصدونك يانواف انت ويقصدون الطواقي🤣
ال ٤ يا كريم
فالكم ي هلال رفع كاس ابطال الدوري يوم ٢٣ ياذن الله هديه للوطن … وبعده يحقق المنتخب الثلاث نقاط من امام الاشقاء العومانيين بحول...
عبود
والله هي الكسبانه ، الهلال اكثر مبارياته يفوز فيها يعني تكسب 5000 ريال شهريا على الاقل ، اكثر من راتبي ، انا مستعد احل...

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