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بالفيديو.. الفنانة شهد الياسين تعلق على شائعة وفاتها

منذ 14 ساعة
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بالفيديو.. الفنانة شهد الياسين تعلق على شائعة وفاتها

بغداد (صدى):
عبرت الفنانة العراقية شهد الياسين، عن استيائها وغضبها بشأن تداول شائعات تحمل خبر وفاتها عبر حسابات غير معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت فيديو عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“، لمتابعيها قائلة، ليس كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي يصدق، "الموت علينا حق.. ولكنني الحمد لله بصحة وعافية.. والحمد لله على كل حال.. الله يخليلي بنُّوتي، عيلة صغيرة، ويعطيني طولة العمر حتى أقدر أكبّرها، وأربيها، وأشوفها عروسة"

ووجهت رسالة إلى الأشخاص الذين قاموا بنشر هذه الأخبار الكاذبة وتناقلت الشائعات "أقول لهم عيب، تأكدوا من الأخبار جيدًا قبل نشرها حتى تكون عندكم مصداقية"، مشيرة إلى أن الخبر تسبب في قلق المقربين منها.

وفاة
انستجرام
شهد الياسين
الفنانة العراقية شهد الياسين
اخبار شائعة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55340
منذ 32 دقيقة
اوكي

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أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
باذن الله الهلال يحقق الثامنه وعارفين من يدعم بوهانج ويتمنون فوزهم لكن جلادناهم وحطمنا مشروعهم المزيف ومازال الهدم جاري
ابو حمدان
معروف اللاعب رأس الحربة يحتاج من يريد من يخدم له ويجهز له الكرة كما كان يفعل يوسف خميس لماجد عبدالله .
ابو عمار
هذا الاهبل يستحق العقاب القاسي
ابو عمار
امحق سواق راح فيها
ابو عمار
طيب لحقو على الزواج والا فاتهم

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