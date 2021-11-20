بالفيديو.. الفنانة شهد الياسين تعلق على شائعة وفاتها

بغداد (صدى):
عبرت الفنانة العراقية شهد الياسين، عن استيائها وغضبها بشأن تداول شائعات تحمل خبر وفاتها عبر حسابات غير معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت فيديو عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“، لمتابعيها قائلة، ليس كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي يصدق، "الموت علينا حق.. ولكنني الحمد لله بصحة وعافية.. والحمد لله على كل حال.. الله يخليلي بنُّوتي، عيلة صغيرة، ويعطيني طولة العمر حتى أقدر أكبّرها، وأربيها، وأشوفها عروسة"
ووجهت رسالة إلى الأشخاص الذين قاموا بنشر هذه الأخبار الكاذبة وتناقلت الشائعات "أقول لهم عيب، تأكدوا من الأخبار جيدًا قبل نشرها حتى تكون عندكم مصداقية"، مشيرة إلى أن الخبر تسبب في قلق المقربين منها.