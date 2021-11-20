بالفيديو.. إعلامية تروي واقعة تحرش سياسي لبناني بها

بيروت (صدى):
تحدث الإعلامية اللبنانية سمر أبوخليل في لقاء لها على تلفزيون "ltv" عن تعرضها للتحرش من قبل سياسي لبناني.
وقالت "سمر" عن تلك الواقعة: "جاي وعامل أنه أصحاب مع الكل وبيقرب وبيحاول يعبطني ويضع يده على كتفي جنيت من اللي صار".
وأضافت منفعلة: "وبغض النظر إذا أنا اعتبرت أنه بيتحرش أو لا لكن كان يجب أن أقطع هذا الموضوع كليًا وأمام الجميع لأني بين عدد كبير من النواب والزملا الصحفيين".
وعن رد فعلها إزاء هذا الموقت، تابعت: "لا شعوريًا مسكتله ايده برمتها حطيتها ورا ضهره وقلتله على صوت عالي المرة الجاية بعلقلكك إياها برقبتبك".