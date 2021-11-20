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بالفيديو.. إعلامية تروي واقعة تحرش سياسي لبناني بها

منذ ساعة
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بالفيديو.. إعلامية تروي واقعة تحرش سياسي لبناني بها

بيروت (صدى):
تحدث الإعلامية اللبنانية سمر أبوخليل في لقاء لها على تلفزيون "ltv" عن تعرضها للتحرش من قبل سياسي لبناني.

وقالت "سمر" عن تلك الواقعة: "جاي وعامل أنه أصحاب مع الكل وبيقرب وبيحاول يعبطني ويضع يده على كتفي جنيت من اللي صار".

وأضافت منفعلة: "وبغض النظر إذا أنا اعتبرت أنه بيتحرش أو لا لكن كان يجب أن أقطع هذا الموضوع كليًا وأمام الجميع لأني بين عدد كبير من النواب والزملا الصحفيين".

وعن رد فعلها إزاء هذا الموقت، تابعت: "لا شعوريًا مسكتله ايده برمتها حطيتها ورا ضهره وقلتله على صوت عالي المرة الجاية بعلقلكك إياها برقبتبك".

التحرش
النواب
سمر أبوخليل
سياسي لبناني
إعلامية لبنانية

التعليقات

نبيل
نبيل عدد التعليقات : 135
منذ 29 دقيقة
قولى والله

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أحدث التعليقات

يوسف العنزي
😂😂😂😂 اي خطوط مشاة في بعض الشوارع مافيها ابدا 😂😂😂
نبيل
قولى والله
ع. س. ع
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ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية
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