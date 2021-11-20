"مستشارة أسرية" تكشف أسباب ارتفاع نسب الخلع في المملكة

عادل الحربي (صدى):
تحدثت الدكتورة دعاء زهران المستشارة الأسرية والاجتماعية، عن أسباب ارتفاع نسبة الخلع في المملكة وأسباب وضع العصمة في يد الرجل لوجود حكمة آلهية في ذلك.
وأوضحت "زهران" أن هناك نسبة عالية من السيدات تطالب بالخلع لأنها موظفة مستقرة في عملها ولها منصب اجتماعي وتستغنى عن وجود الرجل في حياتها وتتطلب الاستقلالية ولكن البعض منهن يكون متضرر من الحياة بالفعل.
وأضافت: "نوجه النصيحة للسيدات إن كانت الحياة الزوجية مازالت فيها حلول وطرق لإنعاشها مرة أخرى فالعودة للمستشارين والمتخصصين لعودة نبض الحياة داخل الأسرة أفضل بكثير من فسخ النكاح إلا أن البعض يجده الطريق الأسهل"، بحسب قناة "إم بي سي".
وتحدثت المستشارة الأسرية عن الفرق بين مفوم الطلاق والخلع، فذكرت الانفصال 3 أنوع وهو"طلاق وفسخ النكاح"، والطلاق بيد الرجل دائمًا أما الخلع فيكون بيد الزوجة وهى التي تطالب بإنهاء حياتها الزوجية أما فسخ النكاح فهو بيد القاضي.
أما فيما يتعلق بوضع العصمة بيد الرجل، فقالت "زهران": "وجهة النظر النفسية والاجتماعية أعطيت العصمة في يد الرجل لحكمة من الله فالرجل أكثر حكمة من المرأة فهذا الموضوع لأن المرأة إذا كانت هرموناتها متضاربة ممكن في لحظة تقوله مع السلامة لكن الرجل أكثر تقنين في هذه الأمور واعطائها للرجل لحكمة يعلمها الله".