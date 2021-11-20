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"مستشارة أسرية" تكشف أسباب ارتفاع نسب الخلع في المملكة

منذ ساعة
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"مستشارة أسرية" تكشف أسباب ارتفاع نسب الخلع في المملكة

عادل الحربي (صدى):
تحدثت الدكتورة دعاء زهران المستشارة الأسرية والاجتماعية، عن أسباب ارتفاع نسبة الخلع في المملكة وأسباب وضع العصمة في يد الرجل لوجود حكمة آلهية في ذلك.

وأوضحت "زهران" أن هناك نسبة عالية من السيدات تطالب بالخلع لأنها موظفة مستقرة في عملها ولها منصب اجتماعي وتستغنى عن وجود الرجل في حياتها وتتطلب الاستقلالية ولكن البعض منهن يكون متضرر من الحياة بالفعل.

وأضافت: "نوجه النصيحة للسيدات إن كانت الحياة الزوجية مازالت فيها حلول وطرق لإنعاشها مرة أخرى فالعودة للمستشارين والمتخصصين لعودة نبض الحياة داخل الأسرة أفضل بكثير من فسخ النكاح إلا أن البعض يجده الطريق الأسهل"، بحسب قناة "إم بي سي".

وتحدثت المستشارة الأسرية عن الفرق بين مفوم الطلاق والخلع، فذكرت الانفصال 3 أنوع وهو"طلاق وفسخ النكاح"، والطلاق بيد الرجل دائمًا أما الخلع فيكون بيد الزوجة وهى التي تطالب بإنهاء حياتها الزوجية أما فسخ النكاح فهو بيد القاضي.

أما فيما يتعلق بوضع العصمة بيد الرجل، فقالت "زهران": "وجهة النظر النفسية والاجتماعية أعطيت العصمة في يد الرجل لحكمة من الله فالرجل أكثر حكمة من المرأة فهذا الموضوع لأن المرأة إذا كانت هرموناتها متضاربة ممكن في لحظة تقوله مع السلامة لكن الرجل أكثر تقنين في هذه الأمور واعطائها للرجل لحكمة يعلمها الله".

 

 

المرأة
الطلاق
الخلع
فسخ النكاح
الهرمونات
أسباب الطلاق
العصمة

التعليقات

ابو سعود
ابو سعود عدد التعليقات : 757
منذ ساعة
السناب وغيره هي سبب وفوقها الان المحاكم بصف المرأة اكثر من قبل هذي الزبده في الزياده الى ان تجد العزوف عن الزواج كباقي البلدان

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أحدث التعليقات

يوسف العنزي
😂😂😂😂 اي خطوط مشاة في بعض الشوارع مافيها ابدا 😂😂😂
نبيل
قولى والله
ع. س. ع
الصرامي والخرقة قصة يتوارثها الاجيال كيف لا وهو عراب الخرقة الحالمية وحامل لوائها
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية
طش ام طش
يبي يعرف سبب انخفاض الأسعار! والا ارتفاعها؟

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