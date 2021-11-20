بالفيديو.. قصة رجل تبرع بالكبد وأنقذ روحين

الرياض (صدى):
روى الدكتور منصور توفيق، استشاري جراحة الكبد والبنكرياس وزراعة الأعضاء، قصة رجل تبرع لوجه الله بالكبد وأنقذ روحين "رجل مسن وطفلة".
وأوضح "توفيق" أن الرجل تبرع بالكبد لرجل ستيني يٌعاني من تليف الكبد والسرطان لينقد حياته من الموت، ولم يكتفي بذلك بل تبرع أيضًا لـ "طفلة" أخرى وأنقذ حياتها.
وأضاف: "هذا أمر مسبوق في زراعة الكبد في الشرق الأوسط وهذه العملية كانت قبل شهور والآن صحتهم جيدة وذهبوا إلى المنزل بعد 5 أيام، والآن بعد إجراء العملية لكن الآن كبد جديدة وصحتهم رائعة"، بحسب "قناة السعودية".
عن مدة عملية زراعة الكبد، تابع الدكتور منصور: "مدة العملية في زراعة الكبد التبادلية كل عملية تاخد من 6 لـ 10 ساعات وأنا الآن أكلمكم من غرفة العمليات وفي مريضة الآن تتطوع لوجه الله أيضًا لمريض آخر وأحد أقارب المريض سيتبرع لطفل آخر غدًا".
وفيما يتعلق بمشكلة الفشل الكبدي، استكمل: "هناك وعي الآن بالتبرع لكن مشكلة الفشل الكبدي قائم لأنه عضو يحتاج زراعة بشكل سريع على عكس الكلا وهناك حاجة كبيرة لمتبرعي زراعة الكبد والأولوية نحددها للأطفال والكبار ويحكمها لجنة كبيرة من الاخصائيين".