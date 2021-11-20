بالفيديو.. محامي "أميرة الناصري" يثير الجدل.. " تزوجت ٤ مرات بعقود نكاح غير مسجلة"

أميرة خالد (صدى):
انتشر مقطع فيديو لمحامي مشهورة سناب شات "أميرة الناصر"؛ أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي لافتا إلى أن ٩٩٪ من المعروف عنها غير صحيح.
وجاء في مقطع الفيديو الذي تم تداوله، المحامي بكر الفلاح، وهو يقول من هي أميرة الناصر، وعندما واجهه المذيع بصورتها، قال هذه "خديجة الداعور"، وعند سؤاله، هل هي سعودية، قال "لا لا.. بل هي سورية.. أعرفها زين".
وعند سؤال المذيع للمحامي، عن انفصال خديجة ومشعل الأولى، أجاب "في ذاك الحين لم يكن هناك انفصال لأنه مافي فعقد الزواج لم يكن مسجلا،وبسؤاله عن ابناءها، قال عندها مشعل فقط من زوجها السابق مشهور والاربعة البقية غير مسجلين مثل عقد الزواج.
وتابع المحامي، ٩٩٪ من المعروف عنها كذب كما أنها تزوجت أربع مرات، وعقود النكاح غير مسجلة، وما أعلنت عنه مؤخرا بحادث حملها كان كذبا فلن تكن حاملا من الأساس.
الجدير بالذكر أن أميرة الناصر وخالد مشعل من مشهوري تطبيق " سناب شات" في الخليج و المملكة حيث أثارا الجدل مؤخرًا بسبب انفصالهما وعودتهما مرة أخرى، وأيضًا طريقة التعبير عن علاقتهما الزوجية أمام الكاميرا.