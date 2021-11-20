كيفية قفل الملف الشخصي على فيسبوك

وكالات (صدى):
سمحت عملاقة وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook، بقفل الملف الشخصي الخاصة بهم على المنصة، لحماية البروفايل الخاصة بالأشخاص من المستخدمين الآخرين عن غير الأصدقاء من المتطفلين والمزعجين من مراقبتهم.
وتمنع ميزة "قفل الملف الشخصي" على فيسبوك، الأشخاص غير المرغوب بهم، من البحث في الملف التعريفي لمستخدمي المنصة وسرقة معلوماتهم، أو تحميل صورهم الشخصية لإنشاء حسابات مزيفة.
ويمكن تشغيل ميزة قفل الملف الشخصي، من خلال النقر فوق "المزيد" تحت الاسم في ملف تعريف فيسبوك، ثم تحديد "قفل الملف الشخصي" والنقر مرة أخرى للتأكيد، أو اتباع الطريقة التالية: أولا: افتح تطبيق فيسبوك على هاتفك الأندرويد، ثم ثانيا: انقر على الثلاث خطوط الرأسية أعلى يسار الشاشة.
وثالثا: مرر لأسفل للنقر على خيار الإعدادات والخصوصية، أما رابعا: انقر على خيار الإعدادات ثم مرر لأسفل وصول لقسم الجمهور وإمكانية الظهور، وخامسا: اضغط على خيار قفل الملف الشخصي، ثم انقر على الزر الذي يظهر باللون الأزرق "قفل ملفك الشخصي"، ستظهر لك صفحة ملفك الشخصي مع رسالة منبثقة انقر على زر موافق.